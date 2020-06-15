Yeni Sızıntıya Göre iPhone 12, iPad Pro Gibi Düz Kenar Tasarımla Gelebilir

Yeni bir iPhone 12 sızıntısı, beklenen Apple telefon serisinin son iPad Pro gibi düz kenarlara geri döndüğünü söylüyor.

iPhone 12, iPad Pro Benzeri Tasarımla Gelebilir
iPad Pro

Yeni sızıntı, iPhone 12 serisinin daha düz kenarlara sahip olacağı söylentilerini güçlendirdi.

Sızıntı, "Apple Premium Satıcısı" olduğunu iddia eden Twitter kullanıcısı @Jin_Store'dan geliyor. Paylaşılan görüntüler arasında bazı kalıpların fotoğrafları ve CAD çizimleri bulunuyor. Kalıplar ve çizimler gerçeği gösteriyorsa, yeni iPhone'ların iPhone 4'teki "kare kenarlara" geri döneceği anlaşılıyor. Bu tasarım, iPad Pro serisi ile geri dönüş yapmıştı. Ancak tüm bu görüntüleri kılıf üreticileri tarafından sadece sızıntılara dayanarak üretilen görüntüler olma ihtimali de var.

iPhone 12  Tasarımı Nasıl Olacak?

5,4 inçlik iPhone 12'yi, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro'yu, iPhone 12 Max'ı ve 6,7 inçlik en üst seviye iPhone 12 Pro Max'ı gördüğümüz resimlerde ön yüzdeki çentiğin yerini koruduğu gözleniyor. CAD çizimlerinde görünen üç arka kameralı modelin hangisi olduğu ise merak konusu.

Düz Kenarlı iPhone 12 Geliyor

iPhone 12'nin 2020'nin sonlarına doğru beklenen resmi tanıtımı yapılana kadar, telefonların nasıl göründüğünden emin olamayacağız. Yine de sert kenarlara sahip bir iPhone serisiyle tanışma olasılığımız yüksek görünüyor.

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