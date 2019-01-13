Yeni Spawn Filmi Hakkındaki Ayrıntılar Belli Oldu!
Çizgi roman dünyasının anti kahramanı Spawn, bir kez daha beyaz perdeye uyarlanıyor.
Çizgi roman evrenini baz alırsak Spawn'ın; Hulk, Spider-man, Superman, Batman, Wonder Woman veya X-Men serileri kadar popüler olmadığını söyleyebiliriz. Spawn, söz konusu figürlere kıyasla çok daha karanlık bir yapıya sahip. Ancak ölümsüzlük, uçma, plasma kontrolü, zarar görmezlik (dünya silahlarına karşı), süper insan gücü, çevikliği, hızı ve dayanıklılığı, kostüm kontrolü, dünyadaki hastalıkların tümüne karşı bağışıklık, organ yenileyen iyileşme faktörü ile faktörü ile Al Simmons; kurgusal çizgi roman evreninde çarpıcı bir öneme sahip.
Spawn'ın alternatif kişiliği tam da bu noktada ortada çıkıyor: Al Simmons, üst düzey insan becerilere sahip bir CIA ajanı... Lakin, patronu Jason Wynn onu tuzak bir göreve gönderiyor ve All Simmons'ın ölümünü ayarlıyor. Al Simmons ise kolay kolay öldürülecek bir karakter değil. İnsan olarak muazzam becerilere sahip Al Simmons, kötü de olsa diğer insanları öldürdüğü için cehenneme yollanıyor. Cehennem'de Malebolgia tarafından süper-insan güçleriyle ödüllendirilen Simmons, günahkarları avlamak için dünyaya dönüyor ama terslikleri fark ediyor ve en sonunda Cehennem'in güçlerine meydan okuyor. İlk Spawn filmi 1997 yılında gösterime girmişti ama yeniden çevrim(reboot) zamanı gelip çattı.
Yeni Spawn filminde, Avengers'ın gedikli oyuncularından Jeremy Renner ve bol ödüllü oyuncu Jamie Foxx bulunacak. Todd McFarlane'in yönetmenliğini üstlendiği eserde, pek çok yetenekli oyuncu rol alacak. Jeremy Renner usta dedektif Twitch Williams rolünü üstlenirken, Jamie Fox ise Spawn karakteri ile bütünleşecek.
Stüdyoya yapım kaynaklara göre yeni Spawn filmi 2020 yılının ikinci yarısında beyaz perde tutkunları ile buluşacak.
Barış Terun
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