Yeni Spider-Man'de Büyük Sürprizler Var!
Marvel ve Sony işbirliğiyle her zamankinden de popüler olan Spider-Man, ikinci filminde de adından çok söz ettirecek.
- Barış Terun
Spider-Man yani Örümcek Adam serisi, tarihin en çok yeniden çevrilen filmlerinden birisi. Spider-Man ilk kez, 2002 yılında Sam Raimi tarafından sinemaya uyarlandı. Yapımda; Tobey Maguire, Kirsten Dunst ve Willem Dafoe gibi usta oyuncular yer aldı.
Raimi'nin Spider-Man serisi üç filmden oluştu. Ne var ki Tobey Maguire'in aşırı ücret talep etmesi ve Sam Raimi'nin, Sony ile sorun yaşamasının ardından dördüncü film iptal edildi. Sonrasındaysa Spider-Man yeniden bir reboot'a imza attı. Yönetmenlik koltuğunda Mark Webb bulunurken; Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Irrfan Khan gibi oyuncular iki filmlik seride boy gösterdiler.
Ancak söz konusu iki film, gerek gişe hasılatı; gerekse eleştirmen puanları açısından sınıfta kaldı. Gelişmeler üzerine Marvel Comics ve Sony pazarlığa girişti. Üçüncü yeniden çevrimde Spider-Man; Marvel Avengers ekibine katılırken, Avengers üyelerini canlandıran Robert Downey Junior. ve Samuel L. Jackson gibi oyuncular solo Örümcek-Adam filmlerinde yer alıyorlar.
Haziran'da gösterime girecek Spider-Man: Far From Home'da; Tom Holland, Oscar ödüllü oyuncular Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal gibi oyuncular yer alıyor. Zendaya ve Marissa Tomei gibi popüler figürler de kadroda bulunuyor.
Yapımda Spider-Man, üç şaşırtıcı kostümle hayat bulacak. Bunlardan ilki Tony Stark'ın geliştirdiği ve Spider-Man: Homecoming'de rastladığımız kostüm. İkinci kostüm ise kırmızı-siyah renkler içeren uçuşa uygun kıyafet. Bu kıyafette, süper kahramanın koltuk altlarında örümcek ağları bulunuyor ve Örümcek Adam'ın havada süzülmesini kolaylaştırıyor.
Filmde en çok dikkat çeken kıyafet ise çizgi romandaki Spider-Man Noir'da karşılaştığımıza siyah kostüm. Bu kıyafet, Peter Parker'a bizzat Nick Fury(Samuel L. Jackson) tarafından sağlanıyor. Görünmez olabilen, ses dalgalarını emebilen, ateş ve kurşun geçirmezlik özelliklerini tek potada eritebilen kostüm fazlasıyla iddialı. Hydro-Man ile savaşan ve "görünüşte" Jake Gyllenhaal'in canlandırdığı Mysterio ile işbirliği yapan Peter Parker, tüm kostümlere fazlasıyla ihtiyaç duyacak gibi.
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