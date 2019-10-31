Yeni Star Wars Üçlemesi (Şimdilik) İptal Edildi!
Game of Thrones ikilisi Benioff ve Weiss tarafından çekilmesi planlanan yeni Star Wars üçlemesi, ani bir kararla (şimdilik) iptal edildi!
- Levent Öztürk
Game of Thrones'un (Taht Oyunları) yaratıcı ikilisi David Benioff ve D.B. Weiss tarafından yönetileceği açıklanan yeni Star Wars üçlemesi, en azından bir süre için iptal edildi. TV titanları ve Star Wars'un sahibi Disney arasında yaklaşık bir buçuk yıl önce duyurulan ortaklığın ilk filminin 2022 yılında yayınlanması bekleniyordu.
Bu değişikliğin sebebi ise Debioff ve Weiss'in, Disney+ rakibi Netflix ile 200 milyon tahmini değerine sahip bir başka proje üzerinde çalışıyor olmaları. İkili, The Hollywood Reporter'a verilen bir açıklamada hem Star Wars hem de Netflix projelerine aynı anda hak ettikleri ilgiyi gösteremeyeceklerini, her iki proje için "bir gün içerisinde yeterli saat olmadığını" söylediler.
Netflix anlaşmasının Star Wars evreninin büyük boyutlu genişlemesi için ikiliye daha az zaman bırakacağı kesin ve bu yıl "Rise of Skywalker" filmi ile 1977 yılında başlayan 9 filmlik seri tamamlanıyor. Bu yüzden de yeni seri büyük bir sorumluluk gerektirecekti.
Game of Thrones ikilisinin vazgeçmesinin arkasında başka sebepler de olabilir. Bu noktada Game of Thrones finalinin hayranlardan tepki aldığını ve pek çok kişinin, dizi finalinin aceleye getirildiği düşündüğünü belirtmekte fayda var. Benioff ve Weiss'in son sezon için George R.R. Martin'in kitaplarından çok daha ileri bir noktada çalıştığını ve kendi kaynakları ile nasıl bir hikaye ortaya koyacaklarının sorgulanmaya başlandığı da bir gerçek.
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