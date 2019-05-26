Yeni Star Wars'tan Yeni Fotoğraflar
Star Wars IX: The Rise of the Skywalker setinden, birbirinden etkileyici fotoğraflar sızdırıldı!
- Barış Terun
Yeni Yıldız Savaşları üçlemesinin ilk filmi Star Wars: The Force Awakens, 2 milyar dolarlık gişe hasılatını kolayca geride bırakmış ve serinin tutkunlarından da geçer not almayı başarmıştı. Ne var ki aynı durum Rian Johnson tarafından yönetilen devam filmi Star Wars: The Last Of The Jedi için geçerli olamadı. Yapımın gişe hasılatı ise The Force Awakens'a göre 700 milyon dolar gerileyerek 1.3 milyarda kaldı.
Tepkiler ve Solo: A Star Wars Story'nin gişedeki başarısızlığı üzerine Rian Johnson görevinden ayrıldı. Toplumun bir kesimi tarafından çok sevilen ancak diğer kısmının nefret ettiği; The Force Awakens, Lost, Fringe ve Star Trek üçlemesi ile tanınan J.J.Abrams yeni üçlemenin son filminde yönetmenlik rolünü üstlenecek. Sith Lordu İmparator Palpatine, Asi filosu kumandanı ve Han Solo'nun yakın dostu Lando Carlissian bir kez daha karşımıza çıkacak. Filmde; Kylo Ren ve Rey ikilisi bir kez daha ışın kılıcı savaşında karşılaşacak.
The Rise of The Skywalker 20 Aralık 2019'da gösterime girecek ve filmden yeni kareler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte karşınızda filme ait yeni görseller:
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