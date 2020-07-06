Yeni Steam Anketinden AMD'ye İyi, Intel'e Kötü Haberler Var

Haziran ayını tamamlamamızla beraber Steam haziran anketi de tamamlandı ve yayınlandı. Buna göre oyun devi Steam'de yer alan oyuncuların katıldığı ankette oylar AMD'ye kayıyor, Intel ise kayıp yaşıyor.
Oyuncuların sahip olduğu donanımlar üzerinden yapılan anket sonuçlarına göre, Steam oyuncuları arasında hala Intel sistemler pazara hakim durumda. Fakat buna karşın 0.7 puan'lık bir gerileme mevcut ve toplam Intel pazar payı yüzde 76.84'e gerilemiş durumda. Buna karşın AMD ise hızla yükselmeye devam ediyor.
Steam raporlarında haziran ayı da AMD'nin pazar payını arttırdığı bir ay olurken, AMD işlemci segmentinde pazar payını yüzde 23.16'ya yükseltmiş durumda. Sadece bu da değil. AMD, ekran kartı tarafında da NVIDIA'ya karşı elini kuvvetlendirmeye devam ediyor. Şirket, buradaki payını da yüzde 16.23'e yükseltmiş durumda.
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