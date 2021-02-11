Yeni tartışma: Hacklenen Seks Robotları Cinayet İşlerse Sorumlu Kim Olacak?

Uzmanlar, seks robotların hack'lenerek birer katil haline getirilebileceğini söylüyor. Peki ama böyle bir durumda, cinayetin sorumlusu olarak kimi göreceğiz?

Hack'lenen Seks Robotları Cinayet İşlerse...

Yapay zeka ve dolayısıyla robotlar, hayatımıza iyiden iyiye girmeye başladı. Öyle ki, artık seks robotlarından bile bahsediliyor. Benzer şekilde, pek çok seks oyuncağı da "akıllı" cihazlar kategorisine çoktan girmiş durumda.

Bu noktada insanların aklına, ister istemez bu robotların ya da oyuncakların hack'lenme ihtimali geliyor. Uzmanlar, seks robotlarının hack'lenerek insanlara zarar verecek hale getirilebileceğinden, hatta insanları öldürebileceğinden korkuyor.

Bu uzmanlardan biri de Avustralya Deakin Üniversitesi öğretim görevlisi Nicholas Patterson. Patterson, pek çok İngiliz gazetesine verdiği röportajlarda seks robotlarının hacker'lar tarafından kolaylıkla ele geçirilebileceğini iddia ediyor. Bu sayede de robotların kollarının, bacaklarının ya da çeşitli kısımlarının öldürücü birer silah olarak programlanabileceğine vurgu yapıyor. Dahası, bu robotları hack'lemenin, pek çok cep telefonu ya da bilgisayara göre, hatta günlük hayatta insanlara yardımcı olmayı amaçlayan diğer robotlara göre çok daha kolay olduğunun altını çiziyor.

Araştırmacılar, daha önce Bluetooth bağlantısına sahip akıllı seks oyuncuklarının hack'lebileceğini zaten sergilemişlerdi. Konu robotlar olduğunda, hack olayının çok daha tehlikeli boyutlara ulaşabileceği tartışılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor.

Seks Robotu Cinayet İşlerse...

Tam da bu noktada, yeni bir tartışma da başlıyor: Eğer bir seks robotu cinayet işlerse, üreticisi bundan sorumlu tutulabilir mi? Hong Kong merkezli hukuk firması ONC'den Joshua Chu ve Michael Szeto, böyle bir olay yaşanması durumunda üreticinin kesinlikle sorumlu olacağını iddia ediyor. Zira hack olayının yaşanması, robotun yazılımında bulunan bir açık nedeniyle gerçekleşiyor. Bu yüzden, açıkları görmeyen / kapatmayan üreticinin sorumlu olmaması mümkün görünmüyor. Kısacası bir seks robotu cinayet işlerse, bu cinayetten yargılanacak olanlarının üretici şirket olacağı sonucuna varılıyor.

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