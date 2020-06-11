Yeni Teknolojili Excalibur E600 Oyun Bilgisayarı Satışta!

Masaüstü oyun bilgisayarlarının güçlü üyesi Casper Excalibur E600 modeli yenilenen konfigürasyon seçenekleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Intel 10.nesil Overclock işlemciler ile Z490 ana kartlı yüzlerce konfigürasyonu satışa sunuldu. Özel soğutma sistemlerine sahip Excalibur E600 renkli ve eğlenceli tasarımıyla oyun performansını şimdi daha da artırıyor.