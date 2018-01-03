Yeni Telefona Geçmeden Önce Bunları Kontrol Edin!

Eski telefonunuzu elden çıkarıp yenisine geçmeden önce bu 6 şeyi mutlaka yapın!

Yeni Telefona Geçmeden Önce Bunları Kontrol Edin!

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