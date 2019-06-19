Yeni Tesla Model S Kameraya Yakalandı!
Kameraya yakalanan gizemli Tesla otomobili, yenilenen Model S'e ait olabilir!
- Levent Öztürk
Tesla Model S, 2012 yılında ilk olarak sunulduğundan beri büyük oranda aynı tasarımla yoluna devam ediyor. Aracın dış görüntüsündeki en büyük değişiklik arkasındaki sahte ızgaranın 2016 yılında kaldırılmasıydı. Ancak daha yeni bir tasarım ufukta olabilir. Tesla'nın Fremont merkezinin yakınında bir sürücü, yenilenmiş bir Model S tasarımı olabileceğinden şüphelendiği gizemli bir test arabası gördüğünü söylüyor. Arabanın kaplaması ve sürenin kısalığı çok fazla detay toplamaya izin vermemiş olsa da, gözlemci "daha büyük" ön farlar ve diğer Tesla arabalarında bulunmayan arka ışıklardan bahsediyor.
Tabii ki sürücünün ilk bakışta tahmin ettiği gibi bunun "kötü bir kaplama işi" olma ihtimali de bulunuyor. Ancak bu durum, farklı olan arka ışıkları açıklamak için yeterli değil ve Model S ile Model X yenilikleri söylentileri aylardır zaten ortalıkta geziniyor.
S ve X satışları Model 3'ün yaygınlığının artması ile ciddi bir düşüş yaşadı ve yenilenen tasarımlar bu konuda Tesla'ya Audi ve Mercedes gibi diğer firmalara karşı daha fazla rekabet şansı tanıyabilir.
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