Yeni Top Gun Filmiyle Birlikte, Flight Simulator Genişlemesi de Ertelendi!

Kısa bir süre önce, geliştirici Asobo Studio, Microsoft Flight Simulator'ın bir Top Gun: Maverick genişlemesi alacağını açıklamıştı. Top Gun: Maverick, Paramount Pictures'ın orijinal filmden otuz yıldan uzun bir süre sonra gelecek olan yeni filmi olarak severleriyle buluşacak. Genişlemenin filmle aynı zamana denk gelmesi için 2021'de yayınlanması bekleniyordu, ancak her ikisi de gecikme yaşadı.
Top Gun: Maverick, artık Mayıs 2022'de çıkacak ve genişleme paketi de aynı tarihi takip edecek. Asobo Studio, genişlemeyi her zaman filmle birlikte yayınlamayı planlıyordu.
Ekip, oyunun web sitesinde şu açıklamayı yaptı: "Paramount Pictures kısa süre önce Top Gun: Maverick'in çıkış tarihini 27 Mayıs 2022 Anma Günü hafta sonu olarak değiştirdi. Daha önce duyurduğumuz gibi, Windows 10 PC, Steam, Xbox Series X - S ve Xbox Game Pass üzerinde Microsoft Flight Simulator için Top Gun: Maverick genişletmesi filmle birlikte piyasaya sürülecek. Gelecekte daha fazla bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."
Film ve genişleme paketi ciddi bir gecikme yaşadı, ancak umarız bu gecikme, 27 Mayıs tarihinde çok iyi bir genişleme paketi ve filme dönüşecektir.
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