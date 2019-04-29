Yeni Tucson, Çok "Vahşi" Olacak!
Hyundai yetkililerinin açıklamalarına göre Koreli otomobil devi, tasarım anlayışında oldukça değişik bir yöne gitmeyi planlıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Kitlesel pazar segmentlerinde öne çıkmak zor bir iş, bu yüzden Hyundai'nin "Tuhaf Hyundai"a dönüşmesi ve atipik bir tasarım anlayışı üzerine eğilmesi çoğu kişi tarafından takdir edilen bir durum. Otomobil yapımcıları en yeni modellerinden bazıları ile yavaş yavaş geri dönüyor ancak bir Hyundai tasarımcısının ifadeleri, otomobil endüstrisinin henüz yeterince "tuhaf" olmadığı yönünde.
Hyundai yetkilisinin ifadesine göre yeni nesil Hyundai Tucson, biraz "vahşi" olacak. MotorAuthority, Çarşamba günü Hyundai tasarım ekibi yardımcı başkanı SangYup Lee ile röportaj yaptı. Lee MotorAuthority'ye "Bu sadece bir başlangıç... tüm dünya [gelecek nesil Tucson] 'a karşı çılgına dönecek" ifadelerini kullandı.
Hyundai en son tasarım dilini "Duygusal Sportiflik" olarak adlandırıyor. Kona Subcompact SUV, benzersiz bir cilveli tasarımı Hyundai müşterilerine sunuyor ve bu tasarım anlayışı iki tonlu gövde kaplamasını iyi bir şekilde kullanıyor. Ayrıca tasarım, daha küçük olan ekstra bir blokaj çizgisini de araca dahil ediyor.
Yeni Santa Fe, Kona'nın ön kısmını daha büyük bir gövdeye uyarlıyor. Yenilenmiş Elantra bile üzerinde yavaş yavaş büyüyen garip bir üçgen far setine sahip.
Son olarak Sonata da dikkat çeken yeni tasarımlardan birine sahip. Hyundai 2020 Sonata modelini tanıttığı zaman ilk olarak modelin tasarım çizgileri son birkaç yılda Hyundai'ın eski standart tasarım anlayışına kıyasla gözle görülür bir kaymayı gözler önüne serdi. Far düzeneğinde başlayan ve arka kapıya kadar uzanan bir krom şeritle eriyen kapağa kadar uzanan bir dizi LED ışığı dikkat çekiyor. Aracın arka kısmında da agresif çizgiler göze çarpıyor. Dahası, araçta bulunan dört kollu direksiyon simidi bile bu agresif çizgilerden nasibini alıyor.
Bu günlerde yollarda olan Tucson, Hyundai'ın "tuhaf" tasarım anlayışını benimsemeden önceki zamanlarından kalma bir model ve aracın 2019 yılı için revize edilmiş hali eski modelin üzerine oldukça hafif yenilikler taşıyor niteliğinde ve aracın tasarımındaki çizgileri olduğu gibi koruyor. Modelin önceki Tucson ile arasındaki farkları oldukça az. Yeni Tucson'un sahip olduğu farlar biraz farklı ve gösterge panelinin arkasında yeni bir teknoloji bulunuyor, ancak araçtaki çoğu detay 2018'de en iyi satış rakamlarına sahip Tucson'un aynısı. Hyundai'ın yakın gelecekte sunmak üzere sakladıklarını görmek için sabırsızlanmadığımızı söylersek, yalan olur.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın