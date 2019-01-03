Yeni Ufuklar aracı yeni bir gezegeni daha aştı
NASA'nın New Horizons uzay aracı yeni bir gezegenin yanından daha geçiş yaptı...
Uzay komşularımızın dış kısımlarında, Ultima Thule takma adında eski bir uzay taşı, güneş sisteminin ilk günlerinden bu yana değişmeden milyarlarca yıl boyunca tek başına sürükleniyordu.
1 Ocak'ta NASA'nın Yeni Ufuklar (New Horizons) uzay aracı, Dünya'dan yaklaşık 4 milyar mil (6.4 milyar kilometre) uzakta bulunan gizemli nesneyi geçen ilk kaşif oldu.
Birçok kişi yılbaşını kutlarken, Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL) ekibi, uzay aracının hedeflenen hedefine ulaşmasına kalan süreyi geri sayıyordu. Yeni Ufuklar, Ultima Thule yüzeyinden sadece 2,200 mil (yaklaşık 3.500 kilometre) uzaktayken en yakın yaklaşım Salı sabahı saat 12: 33 EST'de gerçekleşti.
Yeni Ufuklar Ultima'yı geçerken, APL'deki sahneler dünyadaki Yeni Yıl kutlamalarını hatırlatıyordu; bilim adamları ve mühendisler ABD bayraklarını sallamaya ve tezahürat etmeye başlamadan önce bir geri sayım başladı. Ocak 2006'da fırlatılan inatçı robot kaşif, henüz saatte 32.000 mil (51.000 km) ya da saniyede 9 mil (14.5 km) hızı ile keşfettiğimiz en uzak dünyayı geçti.
Uzay aracının 13 yıllık yolculuğu ilklerle doluydu ve Ultima Thule uçuşu ile NASA, güneş sistemimizin keşfedilmesinde başka bir tarihi anı yakaladı.
Yeni Ufuklar ekibinin baş araştırmacısı Alan Stern, uçuştan saatler önce "Güneş sisteminin başlangıcından bu yana var olan ve değişmeyen bu ilkel dünyayı incelemek bize önemli bir fikirler verecektir" diyordu.
Akşamın erken saatlerinde, Queen gitaristi Brian May, Yeni Ufuklar'ın son başarılarına adanmış yepyeni, heyecan verici bir şarkı yayınladı.
Geçiş öncesi bir yayın sırasında "Ben kesinlikle bütün olaydan büyülenmiştim" dedi. "Bana verilen bu görev, misyonun kendisinden daha fazlasını temsil ediyor, aslında bana insan ruhunda doğal olan macera ve keşif ve sorgulama ruhunu temsil ediyor."
Araştırma ekibi birkaç saat boyunca, uçmanın başarılı olup olmadığı konusunda karanlıkta kaldı. Verileri uzay aracından dört milyar mil uzaktaki gezegenimize geri iletmek altı saat kadar sürüyor. Fakat 10:29 EST'de, Ultima Thule evine gönderdiği sinyal ile her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Bu, bilimsel hedefler için iyiye işaretti ve veriler sızmaya başladığında, NASA 2 Ocak ve 3 Ocak'ta öğleden sonra saat 2'de (EST) bulgularını detaylandıran iki basın toplantısı düzenleyecek.
Toplamda, tüm veri paketinin Dünya'ya geri gönderilmesi yaklaşık 20 ay sürecek.
Stern, 1 Ocak'ta "Elimizdeki veriler harika görünüyor ve şimdiden Ultima'yı çoktan yakından öğreniyoruz" dedi. "Buradan itibaren veriler daha iyi ve daha iyi olacak!"
Aşağıdaki en son görüntü, NASA bilim adamlarının esrarengiz kayanın neye benzediğine inandığını ve Dünya'ya ulaşan en yüksek çözünürlüklü görüntülere dayanarak nasıl döndüğünü göstermektedir. Güneş sistemi boyunca ilerleyen bir özelliksiz, baş aşağı kardan adam veya bir lobut (bowling'de top ile devrilmeye çalışan cisimler) gibi görünüyor.
Her ne kadar Yeni Ufuklar ilgi odağı içindeki en büyük paya sahip olsa da, bir başka NASA uzay aracı, itici güçlerini potansiyel olarak tehlikeli asteroid Bennu ile hassas bir yerçekimi dansına başlayacak kadar ayarlayarak, çift adımın kozmik bir sürümünü sadece saatler önce gerçekleştirdi.
Osiris-Rex (Kökenler, Spektral Yorumlama, Kaynak Tanımlama, Güvenlik, Regolith Kaşifi) asteroit örnekleme uzay aracı, Yeni Yıl Arifesinde saat 2: 43 EST'de Bennu etrafındaki yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Asteroit kaşifi artık bir uzay aracının şimdiye kadar göksel bir gövdeye en yakın yörüngesi ile Bennu'yu sadece bir mil mesafeyle dönecek.
Bennu, Osiris-Rex'i tenitasyonlu yerçekimsel alanında güvende tutmak için devam eden bir mücadele olacak kadar küçük bir asteroit, ancak Pazartesi günü yaşanan yörüngesel yerleştirme, uzay aracının Bennu'nun yüzeyinden asteroid tozunu toplamasına izin vermek için başka bir önemli adım.
Sadece yeni bir yıla değil, uzay araştırmalarında yeni bir çağa da giriş yaptık.
Levent Öztürk
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