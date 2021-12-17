Yeni Uydumuz Turksat 5B, Elon Musk'ın SpaceX'i ile Uzaya Fırlatılıyor!

Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu Turksat 5B, Pazar günü uzaya fırlatılıyor. SpaceX'in Falcon 9 roketi ile yapılacak olan fırlatmanın hemen öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Elon Musk arasında bir görüşme gerçekleştirildi.