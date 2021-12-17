Yeni Uydumuz Turksat 5B, Elon Musk'ın SpaceX'i ile Uzaya Fırlatılıyor!

19 Aralık Pazar günü, Türkiye için önemli günlerden biri olacak. O tarihte Türksat 5B uydusu uzaya fırlatılacak ve böylece ülkemizin yeni uydusu hizmete girecek. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından fırlatılacak olan Turksat 5B ile birlikte Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı da 8'e çıkmış olacak.
AIRBUS D&S (Airbus Defence and Space) tarafından üretilen yeni uydu ile birlikte, Türksat'ın aktif haberleşme uyduları da 5'e çıkmış oluyor. Türksat 5B'nin hizmete girmesinin, Türkiye'nin veri iletişim gücünü 15 kat artırması bekleniyor.
Fırlatma ABD – Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yapılacak ve SpaceX'in Falcon 9 roketi ile gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türksat 5B ile ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi ve paylaşımına bir de özel videoyu dahil etti: "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile #Turksat5B haberleşme uydumuz uzaya doğru yola çıkacak. Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak. İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak. Ülkemize hayırlı olsun."
Cumhurbaşkanımızın vizyonu ile #Turksat5B haberleşme uydumuz uzaya doğru yola çıkacak.
Bu sayede veri iletim kapasitemiz ve internet hızımız artacak.
İnternet ulaşımı olmayan yerlere de internet ulaşımı sağlanmış olacak.
Ülkemize hayırlı olsun!pic.twitter.com/VMJEqfjLjL— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 17, 2021
Turksat 5B'yi Turksat 6A Takip Edecek
42° Doğu yörüngesinde hizmet verecek olan Turksat 5B uydusu, Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanına sahip olacak. Uydunun, yaklaşık 4,5 ton fırlatma ağırlığına sahip olduğu belirtiliyor.
Turksat 5B'nin ardından, sıranın Turksat 6A uydusuna gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin ilk yerli ve millî uydu projesi olarak bilinen Turksat 6A, proje TUBITAK ve proje ortakları TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ile birlikte geliştiriliyor. Turksat 6A!nin 2023 yılında, yine SpaceX tarafından fırlatılması hedefleniyor.
Erdoğan, Elon Musk'a NFT Hediye Etti
Turksat 5B'nin fırlatılması nedeniyle SpaceX'in sahibi Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sırasında "Aynı sene içerisinde 2 uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. TÜRKSAT 5A uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan TÜRKSAT 5A'nın, yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5 binden fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5 bin resmi de bir dijital menkul yani NFT haline getirerek TÜRKSAT 5B'yi oluşturduk. İşte bu güzel ve gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın gözlerinde oluşan pırıltı, ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir" dedi. Erdoğan, konuşmasında bahsettiği NFT'yi Elon Musk'a armağan etti.
Musk ise, açıklamalarında NFT hediyesi için Erdoğan'a teşekkür etti ve uydunun gönderilmesini ve Türkiye ile gelecekte birçok şeyi yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Ayrıca Musk, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini de sözlerine ekledi.
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