Yeni Uzay Bilimleri Dergisi All About Space Çıktı!
Türkiye'nin yeni uzay bilimleri ve astronomi dergisi çıktı! İşte All About Space!
Türkiye'nin yeni uzay bilimleri ve astronomi dergisi All About Space ilk sayısıyla piyasaya çıktı!
150 sayfalık "Yeni Başlayanlar için Astronomi" e-kitabı All About Space'in ilk sayısıyla hediye!
Saygın astrofizikçiler, gezegen bilimciler, astronomlar ve astronotların katkıları ile hazırlanan All About Space; her ay şahane fotoğraflar, illüstrasyonlar ve derinlemesine açıklamalarla sizi uzaya doğru bir yolculuğa çıkaracak.
Muhteşem Samanyolu posteri ve dev Einstein posterinin ilk kısmı da derginizin bu sayısıyla hediye.
All About Space'in ilk sayısı tüm Türkiye'de bayilerde. Kaçırmayın!d
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