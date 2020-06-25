Yeni Volkswagen Arteon, Resmi Olarak Ortaya Çıktı

Volkswagen'in amiral gemisi modellerinden olan Arteon, makyajlanmış tasarımı ve gelişen teknolojisi ile ortaya çıktı. İşte Yeni VW Arteon, özellikleri ve sundukları.

25 Haziran 2020 10:00

Levent Öztürk