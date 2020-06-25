Yeni Volkswagen Arteon, Resmi Olarak Ortaya Çıktı

Bu yılın başlarında Volkswagen, Arteon modelinin 2021 gelmeden bir yenileme geçireceğini duyurmuştu. Sadece birkaç ay sonra, yani şimdi, makyajlanmış 2021 Yeni VW Arteon ile karşı karşıyayız.
Volkswagen, geçtiğimiz gün yenilenen 2021 Arteon'u tanıttı. Aracın dış kısmındaki görsel farkları görmek için dikkatlice bakmak gerekebiliyor. Yeni tamponlar daha sportif bir görünüme sahip. Standart modellerin ön ızgarasında krom bir çubuk bulunurken, R-Line modelleri daha agresif havalandırmalara ve iki taraftaki ışıkları birleştiren sürekli bir LED şeride sahip. Arka kısımda ise yeni VW logosu ve Arteon markası dikkat çekiyor. Ayrıca makyaj operasyonlarının pek çoğunda olduğu gibi, yeni jantlar da söz konusu ve birkaç yeni renk seçeneği kataloğa eklenmiş durumda.
Arteon'un iç alanı ise şıklığa öncesinden çok daha fazla vurgu yapıyor. VW, iç kısımda daha iyi malzemeler kullanıyor ve deri yüzeyler ile dekoratif dokuma çizgisi gösterge panelinin üst kısmını kaplıyor. Havalandırmalar yeni bir tasarıma sahip ve 30 renkli ambiyans aydınlatması seçeneği söz konusu. Direksiyon tamamen yenilenmiş ve yeni dokunmatik kontroller kazanmış durumda.
Teknoloji tarafında ise tüm Arteon türevleri, VW'nin MIB sisteminin son sürümünü çalıştıran aynı 8 inçlik bilgi - eğlence ekranına sahip. Aynı anda birden fazla telefonla bağlanabiliyor ve kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto sunuyor. Cihazları kablosuz şarj etme özelliği de ilk defa mümkün olurken isteyen kişiler 700 watt, 12 hoparlörlü Harman/Kardon ses sistemini tercih edebiliyor. Dijital Kokpit ise standart olmuş durumda.
Avrupa'ya gelecek olan yeni Arteon'lar, 3 farklı seçenek sunacak. Bunlardan ilki 215bg sunan plug-in hybrid model. Diğerleri ise 315bg güce sahip olan Arteon R ve Arteon Shooting Brake Station Wagon.
Yeni Arteon'un, 2020 yılının sonuna doğru bayilere ulaşması bekleniyor.
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