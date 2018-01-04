Yeni VR Teknolojisi Çığır Açabilir
Gözün içine gökkuşağı renkleri yollayabilen yeni VR teknolojisi, yapay gerçeklik alanında çığır açabilir.
Harward Üniversitesi, John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'unda çalışan bilim insanları, 'metalens' adlı bir teknoloi sayesinde beyaz da dahil tüm görülebilir ışık frekanslarını göz içinde tek bir noktaya odaklamayı başardı. Bu teknoloji sayesinde tamamen renkli ve yüksek çözünürlüklü görüntüler, az yer kaplayan ve nispeten hesaplı bir donanım ile yapay gerçeklik oluşturulabilir.
Araştırmanın kıdemli lideri Federico Capasso şu açıklamayı yaptı: "Metalensler, geleneksel lenslere kıyasla bir çok avantaja sahip; onlar ince, üretimi kolay ve ücret/performası yüksek lensler. Yeni buluşumuz sayesinde bütün bu avantajlar görünür ışık aralığına taşınabilir. Bu da bir sonraki büyük adım."
Gökkuşağının renklerini VR'a taşımak
Günümüzde piyasada bulunan VR başlıkların tümü ağır, iri ve eğimli lenslere sahip. Bu lensler VR görüntüsünün derinlik ve perspektif ilüzyonunu oluşturmasına yardımcı oluyor, ama aynı zamanda başlığın daha ağır ve hantal olmasına sebep oluyor. Metalensler sayesinde VR gözlükleri inanılmaz derecede hafifleyebilir ve hatta hesaplı hale gelebilir.
Bugüne dek metalenslerin VR başlıklarda kullanılamamasının sebebi, ne kadar düz, hafif ve hesaplı da olsalar renksiz bir görüntü sunabilmeleriydi. Bu yeni keşif sayesinde bilim kurgularda gördüğümüz normal bir gözlük gibi görünen VR cihazları gerçek olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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