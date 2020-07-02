Yeni Worms, Önemli Değişikliklerle Beraber Geri Dönüyor

1995 yılından beri varlığını koruyan bir oyun serisi olarak Worms'un çok az değiştiği söylenebilir. Yan oyunlara bakmazsak, seri her zaman sıra tabanlı taktiksel savaşlar üzerineydi. Ancak Sony'nin PlayStation Indies gösteriminin bir parçası olarak tanıtılan markanın son üyesi Worms Rumble ile bu durum değişiyor.
Online oyunlar, Worms W.M.D'nin çıktığı 2016 yılından bu yana oldukça değişti ve görünene göre Worms da bu değişime ayak uyduruyor. Adından tahmin edilebileceği üzere Worms Rumble'ın içerisinde bir battle royale modu olacak. Tek başınıza veya üç kişilik bir takımın parçası olarak sıraya girebileceksiniz. Diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi maç ilerledikçe arena küçülecek. Eğer uygun bir şekilde adlandırılmış olan "Last Worm Standing" (Kalan Son Solucan) ile tek başınıza sıraya girdiyseniz, bir başka oyuncu sizin solucanınızı oyun dışı bıraktığında oyununuz sonlanıyor. İsterseniz oyunda kalarak maçı izleyebilir, isterseniz yeni bir oyun için sıraya girebilirsiniz.
"Last Squad Standing" (Kalan Son Takım) modunda ise ekip arkadaşlarınız sizin solucanınızı oyuna geri sokabiliyor. Daha geleneksel bir oyun deneyimi isteyenler için de maç sona ermeden mümkün olduğunca fazla puan toplamaya çalıştığınız bir "deathmatch" modu bulunuyor.
Marka için bir başka önemli bir değişim daha bulunuyor. Serinin tarihinde bir ilk olarak savaşlar sıra tabanlı değil, gerçek zamanlı olarak gerçekleşecek. Yapımcı Danny Martin'in söylediğine göre serinin geliştiricisi Team17, gerçek zamana geçişte uyum için solucanların hızlarını ayarladı. Eski oyunlarda solucan askerleriniz yavaş bir şekilde sürünerek savaş alanında ilerliyorlardı. Yukarıdaki tanıtım videosunda görülebildiği üzere Worms Rumble'da ise yuvarlanabiliyor, duvarlardan atlayabiliyor ve üzerlerine gelen cisimlerden kaçabiliyorlar. Ancak bunları yapmak, sadece solucanlarınıza soluklanmaları için izin verdiğinizde dolan bir enerji çubuğunu harcayarak mümkün oluyor.
Worms Rumble, bu yılın ilerleyen dönemlerinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 için sunulacak. Team17'nin söylediğine göre oyun platformlar arası oynanabilecek ancak ekip, oyunun sunulacağı diğer sistemleri henüz açıklamış değil.
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