Yeni X-Men Filmini Bekleyenlere Kötü Haber!
İzleyicilerle buluşma tarihi sürekli ertelenen X-Men: Dark Phoenix, asıl büyük sorunu birkaç ay sonra gösterime girdiğinde yaşayabilir!
- Barış Terun
X-Men: Dark Phoenix için "gelecek" hiç de parlak görünmüyor. X-Men evrenin 16. filmi konumunda bulunan X-Men Dark Phoenix'in setinde büyük problemler yaşanıyor. Marvel-Fox işbirliğinin son filmi 7 Haziran 2019 tarihinde gösterime girecek. Dark Phoenix'in beyaz perde ile buluşması sürecinin defalarca kez ertelendiğini vurgulayalım. Filmin 2018 yılının Kasım ayında gösterime girmesi bekleniyordu, ama bu tarih önce 14 Şubat 2019'a, sonra da 7 Haziran 2019'a ertelendi.
Ne yazık ki yapımla ilgili pek çok sorun mevcut: Yapımcı firma 20th Fox, film için pek çok kez yeniden çekim gerçekleştirdi. Bu bir film için hayra alamet olmayan bir gelişme ve maalesef uzmanlar da bunu doğruluyor.
X-Men: Dark Phoenix'in, belirli sayıdaki gazeteciye sunduğu test gösterimi hakkında karanlık haberler var. That Hashtag Show editörü Skyler Shuler, eserle ilgili açıklamalarda bulundu. Skyler Shuler "Dark Phoenix kötü... Hem de son Fantastik Four seviyesinde kötü. O kadar çok kurgu hatası vardı ki; bir kişi en ciddi sahnelerde bile kahkahalarına hakim olamadı. Yapım aşamasında ciddi sıkıntılar hatta bir fiyasko yaşandığı belli oluyor." ifadelerini kullandı.
Skyler Shuler filmi izleyen altı kişiden üçü ile görüşme fırsatı bulmuş. Shuler'in iddiasına göre X-Men: Dark Phoenix tam bir facia.
Yapımın oyuncu kadrosu A seviyesi yıldızlardan oluşuyor. Filmde; Game of Thrones'tan tanıdığımız Sophie Turner, Oscar adayı oyuncu Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hault ve Oscar ödüllü aktrist Jennifer Lawrance yer alıyor.
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