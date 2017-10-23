Yeni Yapay Zekâ, Resimleri Renklendiriyor!

Adobe'nin Scribbler yapay zekâsı, siyah beyaz resimleri otomatik olarak isabetli şekilde renklendirdi!

Yeni yapay zekâ, resimleri renklendiriyor!

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