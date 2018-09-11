Yeni Yapı, Your Phone Uygulamasını Geliştirdi
Yeni gelen Windows 10 önizleme yapıları, Your Phone uygulamasına SMS yetenekleri kazandırdı!
Microsoft, sıradaki Windows 10 2018 güncellemesi (Redstone 5) için bir dizi yeni yayıp yayınladı. Yeni yapılarla birlikte Your Phone uygulaması, kısa mesaj işlevi kazandı. Bunun yanında "skip ahead" kullanıcıları için de yeni bir önizleme sürümü geldi.
Yeni 17755 numaralı yapıyla birlikte Your Phone uygulaması da gelişti. Daha önce sadece Android'li telefonunuzla Windows 10'lu PC'niz arasında fotoğraf sürükleyip bırakmanıza izin veren uygulama, artık PC'nizi kullanarak Android üzerinden kısa mesaj göndermenize olanak tanıyor. Böylece kısa mesajları küçük ekranda, dar sanal klavye üzerinde yazmak zorunda kalmıyorsunuz.
Yapı bunun dışında birçok hata onarımıyla geliyor. Microsoft, önizleme filigranının masaüstünden kaybolduğunu ancak bunun final sürüm anlamına gelmediğini söylüyor. Yani firmanın birkaç ayarlama daha yapmasını bekleyebilirsiniz.
Bu arada "Skip ahead" kullanıcılarına sunulan yeni yapının da yeni Your Phone işlevlerini içerdiğini söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
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