Yeni Yapı, Your Phone Uygulamasını Geliştirdi

Yeni gelen Windows 10 önizleme yapıları, Your Phone uygulamasına SMS yetenekleri kazandırdı!

Yeni Yapı, Your Phone Uygulamasını Geliştirdi

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