Yeni Zelanda koronavirüsü yendi

Yeni Zelanda koronavirüs salgınına karşı başarılı oldu. Yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara düştüğü Yeni Zelanda, salgının "şu an için" durduğunu açıkladı. Uzmanlar, ikinci dalga riskine karşı temkinli davranılması konusunda uyarıyor.
Yeni Zelanda'da Hayat Normale Dönüyor
Yeni Zelanda getirilen sert yasakları kaldırmadan önce, koronavirüs salgının ülkede durmuş olduğunu açıkladı. Salı gününden itibaren bazı işyerleri, hastaneler ve eğitim kurumları çalışmalarına normal olarak devam edecek. Ancak toplumun büyük bir kesimi sosyal etkileşimi engellemek adına evlerde kalmaya devam edecek.
Ekonomi Evet, Sosyal Etkileşim Hayır
Hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, ekonomiyi açtıklarını ancak sosyal hayatın hala kapalı kalması gerektiğini söyledi. Yeni Zelanda'da 1.500 koronavirüs vakası ve buna bağlı olarak 19 ölüm gerçekleşti. Sağlık bakanı Ashley Bloomfield, son günlerde elde edilen düşük rakamların, "salgını bertaraf etmiş olduğumuzun güçlü bir göstergesi" olduğunu söyledi. Ancak, salgının tamamen yok olmadığı da bilinen bir gerçek. Yeni vakalar yine ortaya çıkıyor ancak en azındna bu vakaların nereden geldiği, kaynağı artık biliniyor.
Yeni Zelanda başbakanı Ardern "toplum içinde geniş alanda koronavirüs yayılımına rastlanmıyor" diyor. "Savaşı kazandık. Ancak bu zaferi koruyabilmek için dikkatli olmaya devam etmeliyiz."
Yeni Zelanda Koronavirüs'e Karşı Ne Yapmıştı?
Yeni Zelanda koronavirüs salgınından korunmak için, Dünya'da gözlemlenen en sert yasakları uygulayan ülke oldu. Salgının ilk günlerinde, sadece birkaç düzine vaka varken seyahatleri ve sosyal aktiviteleri yasakladı, sınırlarını kapattı, ülkeye gelen herkesi karantinaya aldı, sert bir sokağa çıkma yasağı uyguladı ve geniş çaplı test – izleme uygulamaları gerçekleştirdi. 26 martta plajlar, sahiller ve oyun alanları, ofisler ve okullar kapatıldı. Evlere servis de dahil olmak üzere tüm bar ve restoranlar da kapandı.
Yeni Zelanda'da AVM'ler ve Okullar Açılacak Mı?
Yeni Zelanda bu hafta bazı işyerlerinin açılmasına izin verecek. Evlere servis yapan restoranlar da açılacak, ancak sadece paket servisi için çalışacaklar. Ülke vatandaşları kendi kapalı grupları içinde kalmaya ve 2 metre sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı. Toplu aktivitelere hala izin verilmiyor, okullar ve AVM'ler de kapalı kalmaya devam edecek. Ülkenin sınırları da kapalı kalacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın