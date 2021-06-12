Yeni Zenbook Yaratıcılığın Sınırlarını Zorlayan Geleceğin Bilgisayarı mı?

ASUS, dünyanın ilk 4K çözünürlüğe sahip çift ekranlı OLED dizüstü bilgisayarı olan Zenbook Pro Duo serisinin en gelişmiş ve son versiyonu olan "Zenbook Pro Duo OLED UX582" modelini tanıttı.