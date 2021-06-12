Yeni Zenbook Yaratıcılığın Sınırlarını Zorlayan Geleceğin Bilgisayarı mı?

ASUS, çift ekranlı modelleri Zenbook Duo serisinin yeni modeli ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582'yi kullanıcılarıyla buluşturdu. ScreenPad™ Plus adını verdiği ve 4K çözünürlükteki ikinci bir ekranı bulunan model muhteşem ergonomiye sahip eğilebilir tasarımıyla üretkenlikte iddialı olduğunu kanıtlıyor.
Gücünü Intel'in 10. nesil Core i9 sekiz çekirdekli işlemcisinden alan UX582, yüksek çözünürlüklü video işleme veya düzenleme gibi yüksek performans gerektiren görevlerin üstesinden başarıyla geliyor. NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 ekran kartıyla desteklenen bilgisayar, yüksek piksel çözünürlüğü ile gözden kaçmayan ayrıntılar ve gerçeğe yakın görüntüler sunuyor.
Yaratıcılıkta çift ekran devri
Son yıllarda özellikle akıllı telefonlarda çift ekran ve katlanabilir ekran teknolojilerine şahit olurken, ASUS, Zenbook Pro Duo ile dünyada ilk 4K ve OLED çift ekranlı dizüstü bilgisayarlara öncülük etti. Özellikle içerik üreticileri ve tasarımcılar için ekran teknolojilerinde sınırları zorlayan ASUS'un üstün özelliklerle geliştirilen son modeli ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582,
Screenpad teknolojisinin en gelişmiş versiyonu olan ScreenPad™ Plus ikinci 4K ekranı ile dikkat çekiyor. Renkleri en doğru şekilde gösteren ekran, sRGB ve DCI3 renk aralıklarının tamamını karşılıyor. İş akışı verimliliğinde en üst seviyeye ulaşmak için tasarlanan modelde, 15.6 inçlik standart dizüstü bilgisayarda 14" boyutunda ikinci bir ekran daha bulunuyor. UX582, her iki ekranda da 4K (Ultra HD) kalitesinde görüntü ve multitouch ile üst seviye bir dokunmatik panel sunuyor. Daha rahat görüntüleme için ana ekran ile ScreenPad Plus arasında 144,5° 'lik bir açı oluşturan cihaz, otomatik olarak 9,5° eğilen ikinci dokunmatik ekran ScreenPad Plus ile tasarım ve kurgu gibi işlemler için konforlu bir deneyim sunuyor. ScreenPad Plus, ekranlar arası çoklu görevlerin üstesinden sorunsuzca gelmek ve yaratıcılığı daha da kolaylaştırmak için geliştirilen yeni ScreenXpert 2 yazılımı tarafından destekleniyor.
ScreenPad Plus ile kesintisiz üretkenlik
ScreenPad Plus 4K ikinci dokunmatik ekran, bir dizi kullanışlı yerleşik uygulama ile üretkenliği artırmaya yardımcı oluyor. Ana ekran, dahili ScreenPad Plus uygulamalarıyla uyumlu halde birçok kullanışlı araç ile entegrasyon içinde çalışıyor. Kontrol paneli, iş akışını özelleştirmeye yardımcı oluyor ve karmaşık klavye sekanslarının tek dokunuşla otomasyonuna izin verirken, sezgisel kontrole de olanak sağlıyor. Ana ekran ve ScreenPad Plus arasındaki sezgisel etkileşimler için App Switcher, ViewMax ve Task Swap gibi kullanışlı hızlı kontroller mevcut. Görev Grubu, tek bir dokunuşla görev pencelerini ekranlar arası yer değiştirirken, birden fazla görevi açarak çalışma moduna geçmeyi sağlıyor. Aynı zamanda uygulamaları veya uygulama içi araç çubuklarını ScreenPad Plus'a sürükleme avantajı sunarak ana ekranda çalışırken daha fazla alan açmaya imkan sağlıyor. Böylelikle Fotoğrafçı, Yazılımcı, Video Düzenleyici, Müzisyen, 3D Animasyon Geliştirici ya da Oyun Yayıncılara daha geniş bir alanın ve kesintisiz performansın keyfini çıkarmak kalıyor.
Ultra güçlü kombinasyon
Performans söz konusu olduğunda gerçek bir güç merkezi olan ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), 32 GB'a kadar belleğe sahip 10. Nesil Intel® Core™ i9 sekiz çekirdekli işlemci ve en yeni yüksek performanslı NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 dizüstü bilgisayar grafikleri kullanıyor.
Cihaz, tüm ağır ve eş zamanlı işlerde veya oyunlarda tam performansta çalışmayı vaad ediyor. Sahip olduğu ultra hızlı PCIe® SSD ile de en hızlı depolama çözümleri sağlıyor. UX582, bu ultra güçlü kombinasyonu ile çok katmanlı fotoğraf veya video düzenleme, müzik prodüksiyonu ve hatta 3D grafik oluşturma gibi tüm görevleri profesyonel kalitede yerine getiriyor.
Gelecekten ilham alan tasarım
ZenBook Pro Duo UX582'nin yapımında ağırlığını 100 g azaltmaya yardımcı olan yüksek teknoloji ürünü magnezyum-alüminyum alaşımı kullanıldı. Her iki dokunmatik ekran da kalem girişini destekliyor ve ScreenPad Plus, yazma veya çizim için üstün ergonomi ve sağlam bir platform sunuyor. Yüz tanıma sistemiyle kolay oturum açma imkanı sunan Pro Duo UX582, Windows Hello kızılötesi kamerayı (IR) kullanarak karanlıkta bile tek bakışta erişim sağlıyor.
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