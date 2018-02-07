Yenilenen Google+ Uygulaması Ortaya Çıkıyor!
Google, "baştan aşağı" yenilenen Google+ uygulamasını birkaç gün içinde yayınlamaya hazırlanıyor! İşte yenilenen uygulama...
Google mühendisi Leo Deegan, Google+ uygulamasının "yepyeni bir sürümünün" önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlanacağını sayfasında duyurdu. Çalışana göre uygulama için "çekirdek işlevlerin birçoğu baştan yazıldı".
Deegan, bu yeniden yazma süreci içerisinde "akış işleme ve kaydırma"yı geliştirdiklerini, "photo lightbox"ta ve istenmeyen yorumların görüntülenmesinde geliştirmeler yaptıklarını söylüyor. Deegan, ilk aşamada rastlayabileceğimiz bir "bilinen sorunlar" listesi de paylaşıyor. Yukarıda Deegan'ın yeni uygulamadan paylaştığı ekran görüntüsünü görebilirsiniz.
Uygulama yenilense de henüz ilk günlerinde ve bu yeniden yazılma sayesinde gelecekte daha iyi işlevler kazanabilir. Deegan, yeni sürümü birkaç gün içinde "etkinleştireceklerini" söylüyor. Yani yenilikler, Google Play'den bir güncelleme olarak gelmek yerine, kendiliğinden etkin hale gelebilir.
Zeynel A. Öztürk
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