Yenilenen Google+ Uygulaması Ortaya Çıkıyor!

Google, "baştan aşağı" yenilenen Google+ uygulamasını birkaç gün içinde yayınlamaya hazırlanıyor! İşte yenilenen uygulama...

Yenilenen Google+ Uygulaması Ortaya Çıkıyor!

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