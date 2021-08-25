Yerli C25, 6000mAh Pil Gücüyle Türkiye Piyasasında! İşte Özellikleri!

realme'nin Türkiye'de ürettiği ve 23 Ağustos tarihinde tanıtımını yaptığı realme C25, Süper Gece manzarası özellikli 48MP AI Üçlü Kamera, ultra 6000mAh batarya, 6,5"HD+ mini çentik tasarımlı tam ekran ve sekiz çekirdekli MediaTek Helio G70 12nm 2.0GHz işlemci gibi gelişmiş özellikleriyle segmentinde dikkat çekiyor.
6000mAh Batarya, 18W Hızlı Şarj, Kesintisiz Günlük Kullanım
C25'in bataryasıyla; 43,17 saat görüşme yapabilir veya 9,78 tur MLBB oynayabilirsiniz. Ayrıca 25 saat süreyle Youtube'da video izleyebilir veya 115 saat boyunca Spotify'da müzik dinleyebilirsiniz. Dijital yaşamınız artık sınırlı enerjiyle kısıtlanmak zorunda değil.
Yazılımın Hızlı Uygulama Durdurma özelliği, nadiren kullanılan uygulamaları otomatik olarak algılayıp durdurur ve pil ömrünü uzatmak için işlevsiz olarak arka planda tutar.
Akıllı Gece Şarj Koruyucusu özelliği ise, bataryayı uzun vadede korumak için gece şarj sırasında batarya neredeyse dolduğunda akıllı şarj özelliğini aktif hale getirerek pil ömrünü uzatır.
MediaTek Helio G70 ile Güçlü Performans
realme C25, daha uzun pil ömrü ve daha iyi performans için işlemcinin güç tüketimini azaltan, gelişmiş 12nm FinFET işleme teknolojisiyle donatılmış, güçlü bir MediaTek Helio G70 işlemciye sahiptir. CPU, hızı 2.0GHz'e kadar varabilen dört Cortex-A73 çekirdeği barındırmaktadır. Cihaz ayrıca Mali-G52 GPU'ya sahip. Yüksek hızlı çift kanallı LPDDR4x bellek ile C25, kullanıcılara daha hızlı bir deneyim sunar.
48MP AI Üçlü Kamera ile Şaşırtıcı Derecede Canlı Ayrıntılara Sahip Daha Detaylı Fotoğraflar Çekmek Mümkün
C25, realme C Serisinde 48MP Üçlü Kamerası bulunan ilk telefon olma özelliğine sahip. 48MP kamera ile 6000x8000'e varan ultra yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebileceksiniz. C25'in Süper Gece manzarası modu, gece çekimlerini parlaklık, ayrıntı ve renk bakımından daha da iyi hale getirir. C25 ayrıca makro lensi de desteklemektedir, bu lensi en küçük büyüleyici ayrıntıları yakalamak için kullanabilirsiniz. 8MP ön selfie kamerası, mükemmel selfieler çekmenizi sağlayacak AI Beauty, HDR ve Portre modlarını desteklemektedir.
Sektörün TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına Layık Görülen İlk Akıllı Telefonu
TÜV Rheinland Akıllı Telefon Yüksek Güvenilirlik Sertifikası, elektronik cihazlar için yüksek bir kalite standardının yanı sıra dünya çapındaki büyük pazarlar için sektör standartları belirlemektedir. Her realme cep telefonu, en iyi deneyimi sunmak için zorlu kalite testlerinden geçer. Genç kullanıcıların aktif yaşam tarzlarına ayak uydurma çabasıyla realme, sektörün ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip realme C25'ün kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyor.
Android 11 Tabanlı realme UI 2.0, Daha Hızlı, Daha Sorunsuz, Daha Güvenli
realme C25, realme kullanıcı arayüzlerini istediğiniz şekilde, ücretsiz olarak birleştirmenize ve oluşturmanıza olanak veren realme UI 2.0 (Android 11 tabanlı) özelliğine sahip C serisindeki ilk realme akıllı telefondur. realme UI 2.0, kişisel bilgilerinize boş bir kimlik atayarak bunların herhangi bir uygulama tarafından sızdırılmasını önler.
6.5" HD+ Mini Çentik Tasarımlı Ekran ve Parmak İziyle Ultra Hızlı Kilit Açma Özelliği
C25, bu fiyat aralığındaki cihazlar arasında en büyük ekran boyutuna ve %89,5'e varan ekran-gövde oranıyla 6.5" HD+ mini çentik tasarımlı ekrana sahiptir.
Cihazın çift SIM yuvası ve hafızanın 256 GB'a kadar genişletilmesine olanak tanıyan özel bir SD kart yuvasından oluşmak üzere üç kart yuvası bulunmaktadır.
Parmak izi ve yüz tanıma yoluyla ultra hızlı kilit açma özelliğiyle gizliliğinizi rahatlıkla koruyabilirsiniz.
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