Yerli Otomobil İçin Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Ülkemizde merakla takip edilen konulardan biri olan yerli otomobil hakkında nihayet güzel haberler gelmeye başladı. Uzun zamandan beri, adeta yılan hikayesine dönen yerli otomobilin tanıtım tarihi, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Otomobil, 27 Aralık günü, Gebze'de tanıtılacak.
Bu açıklamanın ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, üzeri örtülü iki adet otomobilin yanında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Tüm bu gelişmeler, yerli otomobilin artık hazır olduğu şeklinde yorumlandı.
Yerli otomobil, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell Grubu, Kıraça Holding, TMMOB ve Zorlu Holding'in oluşturduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) şirketi tarafından geliştiriliyor.
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