Yerli Robot UV-C koronavirüsü ışıkla temizleyecek

Akınrobotics tarafından üretilen yerli robot UV-C koronavirüsü el değmeden temizleyecek. Kesin ve stabil bir sterilizasyon sağlayan UV-C robotun özellikleri ve detayları bir araya getirdik.

Yerli Robot UV-C koronavirüsü ışıkla temizleyecek

Akınrobotics, yeni UV-C robotu duyurdu. Salgın sürecinde üzerinde çalışılan robot, kapalı ortamlarda bulunan virüs ve bakterileri, el değmeden temizleme imkanı veriyor.

El Değmeden Temizlik

Konya merkezli otomasyon, yapay zeka destekli sistem ve robot üreticisi Akınrobotics, kesin ve stabil bir sterilizasyon sağlayan UV-C robotun, ultraviyole ışıklarla ortamı dezenfekte edebildiğini açıkladı.

UV-C Robot Nerelerde Kullanılabilir?

Açıklamalara göre, UV-C robot hastane, ameliyathane ve yemekhane gibi büyük bir kullanım alanına sahip olabilir. Bunun yanında çocuk oyun alanları, spor salonları ya da kreşlerde de kullanılabilir.

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UV-C Robot Özellikleri

  • 140 santimetre yüksekliğinde
  • 50 kilogram ağırlığında
  • 90 santimetre uzunluğunda 8 adet UV floresan 
  • -20 ila 40 santigrat derece arasında çalışabilir
  • 360 derecelik hareket kabiliyeti
  • Kamera ve otonom çalışması için Lidar-Streo Vision sensörleri
  • 30 metrekarelik bir alanı 15 dakikada steril hale getiriyor.
  • Robot, sterilizasyon tamamlandığında sesli olarak uyarıyor.
  • 4 saatte şarj oluyor
  • 8 saat çalışma süresi sunuyor
  • Oyun kolu ya da Android'e yüklenebilen kontrol uygulaması ile yönlendirilebiliyor

UV-C Robot Fiyatı Ne Kadar?

UV-C sterilizasyon robotunun fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Akınrobotics UV-C Robot Video

AKINROBOTICS UV-C STERİLİZASYON ROBOTUAKINROBOTICS UV-C STERİLİZASYON ROBOTU
AKINROBOTICS UV-C STERİLİZASYON ROBOTU Covid-19 başta olmak üzere, tüm bakteri ve virüslerin yok edilmesi için tasarlandı. AKINROBOTICS UV-C STERILIZATION ROBOT is designed to kill all bacteria and viruses, especially Coronavirus. Detaylı Bilgi: #uv #uvc #sterilization #robot #sterilizasyon #sterilizasyonrobotu #dezenfekte #covid19 #virus #bakteri #robotics #yerli #teknoloji #akinsoft #akinrobotics

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