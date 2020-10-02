Yerli Robot UV-C koronavirüsü ışıkla temizleyecek

Akınrobotics, yeni UV-C robotu duyurdu. Salgın sürecinde üzerinde çalışılan robot, kapalı ortamlarda bulunan virüs ve bakterileri, el değmeden temizleme imkanı veriyor.
El Değmeden Temizlik
Konya merkezli otomasyon, yapay zeka destekli sistem ve robot üreticisi Akınrobotics, kesin ve stabil bir sterilizasyon sağlayan UV-C robotun, ultraviyole ışıklarla ortamı dezenfekte edebildiğini açıkladı.
UV-C Robot Nerelerde Kullanılabilir?
Açıklamalara göre, UV-C robot hastane, ameliyathane ve yemekhane gibi büyük bir kullanım alanına sahip olabilir. Bunun yanında çocuk oyun alanları, spor salonları ya da kreşlerde de kullanılabilir.
UV-C Robot Özellikleri
- 140 santimetre yüksekliğinde
- 50 kilogram ağırlığında
- 90 santimetre uzunluğunda 8 adet UV floresan
- -20 ila 40 santigrat derece arasında çalışabilir
- 360 derecelik hareket kabiliyeti
- Kamera ve otonom çalışması için Lidar-Streo Vision sensörleri
- 30 metrekarelik bir alanı 15 dakikada steril hale getiriyor.
- Robot, sterilizasyon tamamlandığında sesli olarak uyarıyor.
- 4 saatte şarj oluyor
- 8 saat çalışma süresi sunuyor
- Oyun kolu ya da Android'e yüklenebilen kontrol uygulaması ile yönlendirilebiliyor
UV-C Robot Fiyatı Ne Kadar?
UV-C sterilizasyon robotunun fiyatı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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