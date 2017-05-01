Yik Yak'ın Anonim Sohbet Uygulaması Kapanıyor!
Popüler bir sohbet uygulaması, görünüşe bakılırsa büyük rakiplerinin karşısında fazla dayanamadı; kapanacağını duyurdu...
Yik Yak, açılışının dört sene ardından kapanma kararı aldı. İsminizi paylaşmadan sohbet etmeye izin veren uygulama, önümüzdeki hafta kapılarını kapatacak.
Yik Yak takımı, kapanmayı duyurduğu blog gönderisinde kullanıcılarına teşekkür etti ancak kapanmanın nedenini söylemedi. Blog yazısı, "birkaç üyenin" Square'e katılacağına dair haberleri ise doğruladı. Secret uygulamasının yükselişine ve düşüşüne 2015'te şahit olmuştuk. Whisper ve Confide gibi isim paylaşmadan sohbete izin veren uygulamalar ise hala hayattalar.
Business Insider'a göre firma 73 milyon dolardan fazla girişim sermayesi sağladı ancak kullanıcıların Snapchat gibi rakiplere gitmesini engelleyemedi.
Zeynel A. Öztürk
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