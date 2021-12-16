Yılbaşı İçin En Güzel Hediyeler TCL'de

TCL'in geniş ürün ekosistemindeki tablet ve kulaklıklar, sevdikleriniz için en uygun yeni yıl hediyesi olarak öne çıkıyor.
TCL TAB 10S – Güvenli ve Sağlıklı Teknoloji Deneyimi
Ebeveynlerin çocuklarına alabileceği en güzel hediyelerden biri olan TCL TAB 10S tablet, 10.1 inç ekrana, sekiz çekirdekli işlemciye ve 8000mAh bataryaya sahip. TCL TAB 10S 8 saat boyunca video oynatabiliyor ve 2 hafta boyunca bekleme modunda durabiliyor. TCL TAB 10S'te bulunan özellikler sayesinde ebeveynler, çocuklarının online dünyada geçirdiği zamanı ve erişilebilir içerikleri yönetebiliyor. TAB 10S'de yer alan Çocuk Modu, çocukların ders çalışma ve dinlenme zamanını yönetirken, cihaza yüklenen üçüncü parti uygulamaları da kontrol etme imkânı sunuyor.
TCL TAB 10S'in ekranı, entegre parlaklık ve ton kontrolü sayesinde gün ışığında ve düşük ışıklı ortamlarda bile akıllı göz koruması sunuyor. Mavi ışığı engelleyen ve titreme yaratmayan ekran, Çocuk Modu'nda iken kullanıcıyla arasındaki mesafe 25 santimetrenin altına indiğinde uyarıda bulunuyor.
TCL 20E – Büyük Bellekle Vazgeçilmez Bir Deneyim
TCL 20E'nin 32GB dahili hafızası tüm dosyaları, fotoğrafları ve videoları sık sık temizlemeye gerek kalmadan saklamak için cihaz içinde yeterli alan sağlıyor. 3GB RAM ile donatılan sistem, aynı anda birden fazla uygulama çalıştığında bile performansından ödün vermiyor.
TCL 20E'nin 13MP Yapay Zeka destekli üçlü kamerasıyla kullanıcılar en iyi ayarları, en iyi fotoğrafı ve en iyi filtreyi hızlıca seçerek anın tadını çıkarabiliyor. Tek dokunuşla mükemmel çekimler sağlayan Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) özelliği, yeniden çekim yapma veya odaklama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Doğa çekimleri için ideal olan 2MP Makro Kamera ile ayrıntıların güzelliği, karelere de yansıyor.
TCL 20E'deki Yapay Zeka Yüz Tanıma ile insanlar hareket ederken bile en iyi şekilde odaklanmak ve pozu yakalamak için yapay zekanın derin öğrenme teknolojisi kullanılıyor. Kullanıcılar, 5MP ön HDR kamera ile kendi fotoğrafını en iyi şekilde ve en yüksek ayrıntıda çekebiliyor.
TCL 20E kullanıcılarının, telefonun kilidini açması için parmak izi okuyucuya dokunması veya ön kameraya bakması yeterli oluyor. Google Assistant Düğmesi de bir sesli komutla işleri halletmeye ve önceden plan yapmaya yardımcı oluyor.
TCL L7 – Geniş Ekranıyla Kolay Kullanım
TCL L7'nin 5.5 inç HD+ 18:9 ekranıyla kullanıcılar geniş ekranın keyfini çıkarıyor. Video içeriklerini sinema gibi bir ekranla izlemenin yanı sıra yüz kilidi ile verileri güvende tutma imkanı sunuyor.
TCL L7'deki dört çekirdekli işlemci ve çoklu görev için optimize edilmiş ultra hızlı Android™ 10 (Go sürümü), kullanıcı deneyimini üst seviyelere çıkarıyor. Akıllı Yönetici ile bir dokunuşla performansı daha da artırmak mümkün oluyor. Uzun ömürlü 3000 mAh pil de kullanıcılara gün boyu enerji sağlıyor.
Android™ 10 (Go sürümü) ile telefonlar artık her zamankinden daha sade, daha hızlı ve daha güvenli. TCL L7'de özelliklere kolayca erişebilmek için özel bir Google Asistan Tuşu bulunuyor.
TCL MOVEAUDIO S200 – Uygun fiyatıyla kablosuz kulaklık kategorisini yeniden tanımlıyor
TCL, yeni MOVEAUDIO S200 gerçek kablosuz kulaklıkla gelişmiş ses deneyimi, konfor ve tüm cihazlarla kolay bağlantı imkânı sunuyor. Kulaklıklarda dış gürültüyü ortadan kaldırmak ve kullanıcının sesine odaklanmak için beamforming teknolojisi kullanan dört dahili mikrofon bulunuyor. Çift Bluetooth aktarımına sahip Bluetooth 5.0'ın yüksek hızı sayesinde kullanıcılar film izlerken ya da oyun oynarken üstün bir ses deneyiminin tadını çıkarabiliyor.
Süper elips tasarımı sayesinde tüm gün konforlu bir deneyim sunan kulaklıklar, IP54 derecesi sayesinde suya, toza ve tere karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Smart Wear adı verilen akıllı kullanım özelliği sayesinde kulaklık takıldığında veya çıkarıldığında otomatik olarak müziği başlatıyor ya da durduruyor. TCL MOVEAUDIO S200 gerçek kablosuz kulaklıklar tek kullanımda 3,5 saate varan ya da şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 23 saate varan batarya ömrü sunuyor. Şarj kutusu da ultra ince tasarımı sayesinde avuç içine veya kıyafetlerin ceplerine kolaylıkla sığabiliyor. Kulaklık, siyah ve beyaz olarak iki renk seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor.
TCL MOVEAUDIO S600 – Üstün Müzik Keyfi için Aktif Gürültü Engelleme
TCL MOVEAUDIO S600'ün altı mikrofonlu Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğiyle telefon aramalarının netliği üst seviyelere çıkıyor. Bu mikrofonlar aynı zamanda kullanıcının sesini artırıyor ve arka plandaki gürültüyü azaltıyor. Böylece iki taraf da söylenenleri net bir şekilde duyabiliyor.
Sadece bir tuşa basarak Şeffaflık Modu'na geçiş yapmak ve kulaklığı çıkarmadan etraftaki sesi de duymak mümkün. Akıllı kullanım özelliğine sahip TCL MOVEAUDIO S600'ün Smart APP kontrolü sayesinde batarya ömrünü gösteren kişiselleştirme imkânı bulunuyor. Ek olarak tuşların kontrolü de değiştirilebiliyor, ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve Şeffaflık modları arasında geçiş yapılabiliyor.
32 saate varan batarya ömrü sunan bu kulaklıklar, kablolu veya kablosuz şarjda 8 saate varan müzik dinleme süresi sunuyor. Bluetooth 5.0 ve Google Fast Pair özelliklerine sahip TCL MOVEAUDIO S600, diğer cihazlarla sorunsuz bir şekilde eşleşiyor ve Google Assistant uyumluluğu ile kullanıcılar, hareket halindeyken telefona dokunmadan istediğini yapabiliyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TCL Communication Ülke Müdürü Serhan Tunca, "TCL Türkiye olarak gelişmiş özelliklere sahip teknolojileri erişilebilir fiyatlarla kullanıcılarımızla buluşturma stratejimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni yıla yaklaşırken alınacak hediyeleri de belirleme zamanı geldi. Bu noktada TCL olarak uygun fiyatlı ve birbiriyle entegre çalışabilen akıllı cihazlarımız sayesinde keyifli zamanların merkezinde bulunuyoruz. Ürün yelpazemizde yer alan farklı segmentler sayesinde kullanıcıların akıllı cihaz, müzik dinleme ve video izleme gibi birçok ihtiyacında üstün deneyimler sunuyoruz. Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, ekosistemimizi her geçen gün geliştiriyoruz ve kullanıcılarımıza sunduğumuz deneyimleri geliştiriyoruz" dedi.
Yılbaşı İçin En Güzel Hediyeler TCL'de
TCL'in geniş ürün ekosistemindeki tablet ve kulaklıklar, sevdikleriniz için en uygun yeni yıl hediyesi olarak öne çıkıyor.
TCL'in geniş ürün ekosistemindeki tablet ve kulaklıklar, sevdikleriniz için en uygun yeni yıl hediyesi olarak öne çıkıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın