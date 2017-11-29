Yılın İngilizce Kelimesi Açıklandı!

Çevrim içi sözlük Dictionary.com'un 2017 yılının kelimesi olarak olarak seçtiği kelime, koca bir yılı adeta özetliyor...

Yılın İngilizce kelimesi, "Complicit"

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