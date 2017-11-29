Yılın İngilizce Kelimesi Açıklandı!
Çevrim içi sözlük Dictionary.com'un 2017 yılının kelimesi olarak olarak seçtiği kelime, koca bir yılı adeta özetliyor...
2017'yi tek bir kelimede açıklamanız istense, cevabınız ne olurdu? Dictionary.com, Pazar günü "complicit" kelimesini Yılın Kelimesi seçti. Kelimenin manası, "suç ortağı, suça ortak olmak."
Çevrim içi sözlük, basın açıklamasında bu kelimenin "sene boyunca politikadan ve haberlerden, çevresel meselelere, iş dünyasına, teknolojiye ve daha fazlasına kadar olan trendleri" yansıttığını söylüyor.
2016'da bu kelimenin çevrim içi aramaları %300 artmış , ama tek seçilme kriteri bu değil. Teknoloji dünyası da bu sene yaşanan şüpheli olaylarla çeşitli suçlara ortak olma iddialarından muaf kalamadı.
Facebook, Google ve Twitter, senenin ilerleyen zamanlarında Amerika seçimlerini etkileyecek sahte Rus içerikler yayınlamış olabileceğini ve istemeden suç ortağı olmuş olabileceklerini fark etmişlerdi.
H. Hüseyin Öztürk
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