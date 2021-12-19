Yılın Reklam Network'ü Ödülü 2021'de de AdColony'nin!

AdColony, mobil dünyanın en başarılı kampanyalarının belirlendiği MMA Smarties Türkiye, ve MMA Smarties EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) törenlerinden 4 farklı kampanyası ile 7 ödül kazanarak mobil endüstride farkını 2021 yılında da ortaya koymayı başardı. Aynı zamanda MMA Smarties Türkiye'nin en prestijli kategorilerinden olan Yılın Reklam Network ödülünü 2020 yılından sonra 2021'de de kazandı.
AdColony, MMA Smarties Türkiye'den 6 Ödülle Döndü
AdColony, yenilikçi, etkileşime geçiren ve mobil reklam dünyasında fark yaratan Türkiye'de en çok öne çıkan kampanyalarının ödüllendirildiği, sektörün en prestijli ödüllerinden MMA Smarties Türkiye'de 6 ödül kazanmayı başardı.
Kazananlar, Türkiye'de yüzlerce başvuru arasından seçildi ve ilk olarak, kısa listeyi belirlemek için önde gelen markalar, ajanslar ve teknoloji geliştiricilerinden oluşan 100'den fazla pazarlama uzmanının yer aldığı SMARTIES Jüri Konseyi tarafından değerlendirildi. Kısa listeye alınan bu kampanyalar daha sonra MMA'nın bağımsız jürisi tarafından sanal jüri oturumlarında incelendi.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerini kapsayan MMA Smarties EMEA yarışmasında ise 2 farklı kategoride ödülü kucaklayan AdColony, yenilikçi mobil kampanyalarıyla, sektörün en prestijli ödül kuruluşlarından biri olan MMA Smarties tarafından taçlandırılan 8 ödülle, kendi sektöründe hizmet verdiği tüm bölgelerde farkını bir kez daha ortaya koydu.
MMA Smarties Türkiye Yılın Reklam Ağı: AdColony
Cheetos Monster - AdColony Instant Play ™ HD Video Mobil Reklam Kampanyası
Video Reklamcılık - Bronz
Mobil Oyun, Oyunlaştırma ve E-Spor - Bronz
Riot Games - Valorant - AdColony Instant Play ™ HD Video Mobil Reklam Kampanyası Mobil Oyun, Oyunlaştırma ve E-Spor - Gümüş Video Reklamcılık - Bronz
Samsung - Galaxy A Serisi - AdColony Spotify Reklam Kampanyası[1] Video Reklamcılık - Bronz
Diğer kazananları görmek için, 2021 Smarties Turkey Winners Gallery!
MMA Smarties EMEA Samsung - Samsung Galaxy Ecosystem - AdColony Instant Play ™ HD Video Mobil Reklam Kampanyası Video Reklamcılık - Altın İnovasyon - Gümüş Diğer kazananları görmek için, 2021 Smarties EMEA Winners Gallery!
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