Yılın Reklam Network'ü Ödülü 2021'de de AdColony'nin!

AdColony, mobil dünyanın en başarılı kampanyalarının belirlendiği MMA Smarties Türkiye, ve MMA Smarties EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) törenlerinden 4 farklı kampanyası ile 7 ödül kazanarak mobil endüstride farkını 2021 yılında da ortaya koymayı başardı.