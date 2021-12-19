Yılın Reklam Network'ü Ödülü 2021'de de AdColony'nin!

AdColony, mobil dünyanın en başarılı kampanyalarının belirlendiği MMA Smarties Türkiye, ve MMA Smarties EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) törenlerinden 4 farklı kampanyası ile 7 ödül kazanarak mobil endüstride farkını 2021 yılında da ortaya koymayı başardı.

Yılın Reklam Network'ü Ödülü AdColony'nin!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

La Casa de Papel x Free Fire heyecanı!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Bir Dönemin Efsanesi Game Boy ile İnternete Girmek Artık Mümkün!
Onay Kodlarınızı Kimseyle Paylaşmayın
Semptom Göstermeyen COVID-19 Vakaları, Düşünülenden Çok Daha Fazla!
Bir Domuzun Böbreği, Bir İnsana Başarıyla Nakledildi!
Sony'den Cep Telefonlarına Yeni "Hediye": İki Kat Işık Alan Sensör

 

 