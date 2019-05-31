Yıllardır Beklenen Yeni Modern Warfare Geliyor!

Activision'ın yıllardır devamı beklenen Modern Warfare serisi, etkileyici bir devam oyunuyla geri dönüyor!
Levent Öztürk
Neredeyse on yıldır süren sessizliğin ardından Activision Call of Duty Modern Warfare serisinin yeni üyesini duyurdu.Oyun, serinin karakterlerinden biri olan Captain Price'ın yıldızlığında yeni bir tanıtım videosu ile duyuruldu. Bu video sayesinde de bir sonraki görevimizde gezeceğimiz yerlerin bazılarına ilk bakış imkanı bulduk.Ancak videonun belki de en etkileyici parçalarından biri, neredeyse gerçek baskın görüntüleri gibi olan gece görüşü sahneleri oluyor. Activision'ın söylediğine göre videodaki her şey oyun içi görüntülerden oluşuyordu ve bu yüzden büyük bir ümit verdiği söylenebilir.
Official Call of Duty®: Modern Warfare® - Reveal Trailer
Prepare to go dark, Modern Warfare® is back!
The stakes have never been higher as players take on the role of lethal Tier One operators in a heart-racing saga that will affect the global balance of power. Call of Duty®: Modern Warfare® engulfs fans in an incredibly raw, gritty, provocative narrative that brings unrivaled intensity and shines a light on the changing nature of modern war. Developed by the studio that started it all, Infinity Ward delivers an epic reimagining of the iconic Modern Warfare series from the ground up.
In the visceral and dramatic single-player story campaign, Call of Duty: Modern Warfare pushes boundaries and breaks rules the way only Modern Warfare can. Players will engage in breathtaking covert operations alongside a diverse cast of international special forces throughout iconic European cities and volatile expanses of the Middle East.
And the story doesn’t end there.
In Call of Duty: Modern Warfare, players will be thrust into an immersive narrative spanning the entire game. Players can experience the ultimate online playground with classic multiplayer or squad-up and play cooperatively in a collection of elite operations, accessible to all skill levels.
Call of Duty: Modern Warfare arrives October 25th, 2019.
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TechRadar'a gönderilen bir basın açıklamasında, oyunun geleneksek Season Pass'e sahip olmayacağı, bunun yerine harita paketlerinin en azından bir kısmını bedavaya vereceği söylenmekte. Ayrıca Modern Warfare'in üç platform arasında oyun oynamayı destekleyebileceği söyleniyor ama Sony ve Activision arasındaki var olan anlaşmalar sayesinde PS4 DLC'lere diğer platformlardan daha erken ulaşabilir.Oyun, orijinal Modern Warfare ve devam oyunu Modern Warfare 2 geliştirmesini yapan Infinity Ward stüdyosu tarafından üretilecek ve PC, PS4 ve Xbox One için 25 Ekim tarihinde satışa sunulacak ve ön siparişler şu anda başlamış durumda...
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