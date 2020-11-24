Yok Olduğu Düşünülen Mavi Balinalar, Şaşırtıcı Bir Biçimde Geri Döndü

Neredeyse tamamen yok olduğu ve nesli tükendiği düşünülen mavi balinaların Güney Georgia adası etrafında tekrar ortaya çıkmaları, araştırmacıları şaşırttı.

Mavi Balinalar, Şaşırtıcı Bir Biçimde Geri Döndü

Balinalardan elde edilen ürünlerin kullanımının artması ile avcılığın aşırı yükselmesi, Antarktika'daki Güney Georgia adasında mavi balinaların soyların tükenmesine neden olduğu düşünülüyordu. Ancak mavi balinalar büyük bir sürprizle, 50 yıl sonra bölgeye geri döndü.Nesli Tükenmekte Olan Türler Araştırma dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, kambur balinalar da mavilerin izinden geliyor.

Araştırmada, 1960'larda balina avcılığına getirilen önemli bir yasağın ardından azalan nüfusun nasıl ilerlediğini araştırmak için 30 yıllık manzara, kayıt ve fotoğraflar analiz edildi. 1998'den 2018'e kadar, Güney Georgia'daki gemilerde çalışan özel balina araştırmacıları tarafından yalnızca tek bir mavi balina görüldü, ancak son iki yılda bu devasa deniz memelileri toplu halde geri dönüş yapıyor gibi görünüyor.

"Mavi balinaların geri dönmesinin nasıl olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Güney Georgia'da o kadar çok balina öldürülmüş olabilir ki, nüfusun kültürel hafızasından silindiğini biliyoruz. Ancak iyi bir beslenme alanı olduğu için şimdi yavaş yavaş geri dönüyorlar" diyen araştırmanın başyazarı, İskoç Deniz Bilimi Derneği'nden (SAMS) Susannah Calderan, açıklamasının devamında şunları söylüyor: "Son birkaç yıldır Güney Georgia'da çalışıyoruz. Adanın çevresinde görülen ve duyulan mavi balinaların sayısı konusunda oldukça iyimseriz, çok yakın zamana kadar böylesine bir gelişme beklemiyorduk. Bu yıl, umduğumuzdan çok daha fazla mavi balina görülmesi özellikle heyecan vericiydi."

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