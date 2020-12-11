Yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Uzak Doğu sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Kim Ki-duk hayatını kaybetti. Letonya basını, Güney Koreli yönetmenin Letonya'da koronavirüsten öldüğünü duyurdu. Peki Kim Ki-duk kimdir, hangi filmlere imza attı?

Yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Letonya basın tarafından sinema tarihinin en önemli yönetmenleri arasında gösterilen 59 yaşındaki Kim Ki-duk'un hayatını kaybettiği duyuruldu. Letonya medyasına göre Kim Ki-duk, ülkenin Riga yakınlarındaki sahil beldesi Jurmala'da bir ev satın almak için 20 Kasım'da Letonya'ya geldi.

Meslektaşları, planlanan toplantılara gelmediğinde ve onu hastanelerde aramaya başladığında endişelerini dile getirdi. Koreli film yapımcısının, Cuma günü gece yarısından sonra hastanede Covid-19 komplikasyonlarından öldüğü bildirildi.

KİM Kİ-DUK KİMDİR?

Kim Ki-Duk, 20 Aralık 1960'ta Güney Kore Bonghwa'da Kyungsang'ın kuzeyindeki bir taşra köyünde doğdu. Oldukça yaramaz bir çocuk olan Kim, 9 yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte Seoul'e taşındı. Burada tarım eğitimi veren bir okula gönderildi. Fakat maddi yetersizlikler yüzünden okuldan ayrılıp fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladı. 20 yaşına geldiğinde deniz kuvvetlerine katıldı. Askeri hayata çok çabuk uyum sağlayan Kim, 5 yıl çavuş olarak görev yaptı. Bu askeri tecrübeleri ona insan ilişkileri ve karakter analizi açısından zengin bir birikim sağladı.

1990 ' da bir uçak bileti alabilecek kadar para biriktirip, sanat eğitimi almak için Fransa'ya taşındı. Geçimini, kendi resimlerini satarak kazanıyordu.

1993'te tekrar Kore'ye dönen yönetmen, film senaryosu yazmaya başladı ve bir yarışmada iki senaryosu birden ödül kazandı.

Kim Ki-Duk'un film kariyeri diğer yönetmenlerinkinden farklı başladı. Hiçbir zaman sinema eğitimi almadı ve hiçbir zaman başka bir yönetmenin yanında asistanlık yapmadı. Hiç kimsede görülmeyen bakış açısı ve kendine has hikâye anlatma tekniği buradan gelmektedir.

Kim, 1996 yılında küçük bütçeli Timsah adlı filmiyle ilk sinema deneyimine başladı. Hiçbir sinema eğitimi almayan Kim bu filmi ile Koreli film eleştrimenlerinden ağır eleştiriler aldı. 2004 yılında Fedakar Kız film ile Berlin Uluslararası Film Festivali'nde, Boş Ev filmi ile de Venedik Film Festivali'nde En iyi yönetmen ödüllerini aldı. 2011 yılında Arirang film ile Cannes Film Festivali'nin Un Certain Ödülleri bölümünde en iyi film ödülünü aldı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 10 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Günün En çok Okunanları
Tarihe Damgasını Vuran, Unutulmaz Laptop Modelleri
2021 Yılı, Ay Yüzeyinde Yapılacak İlginç Bir Araba Yarışına Sahne Olacak
Apple'dan Şaşırtan Hamle: Sitesinde Artık Egzersiz Ekipmanları da Satıyor!
PC Dünyasının Sadece Tek Bir Günde En Çok Satılan Oyunu (2 Kere) Değişti
The Midnight Sky'dan yeni fragman! İşte The Midnight Sky Konusu, Oyuncuları

 

 