Yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Uzak Doğu sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Kim Ki-duk hayatını kaybetti. Letonya basını, Güney Koreli yönetmenin Letonya'da koronavirüsten öldüğünü duyurdu. Peki Kim Ki-duk kimdir, hangi filmlere imza attı?