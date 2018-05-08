YouTube 1.4000 Videoyu Sildi; Ortalık Karıştı!
YouTube, 1.4000 adet videoyu apar topar yayından kaldırdı; ortalık bir anda karıştı.
YouTube'un otomatik reklam sistemi, alakalı videolarda izleyenin ilgilerine göre reklam gösterebilen gelişmiş bir yazılım, ancak sistemin yetersiz kaldığı haberleri gelmeye devam ediyor. BBC'nin belirlediği 1.400 videonun apar topar yayından kalkması da bunun güzel bir örneği. YouTube, son haftada 1.400 adet videoyu yayından kaldırdı. Kaldırılan bu videolar, içlerinde Ukraynalı bir makale yazma hizmetinin sponsorlu reklamlarını içeriyordu. Bu tip hizmetler, özellikle öğrenciler arasında çok popüler ve bir çeşit "hile" olarak kabul ediliyor.
YouTube, olaya karışan kanalların videolarından bu reklamları kırpmalarını istedi ve 4 Mayıs'a kadar vakit tanıdı. Bir çok kanal bu son tarihe yetişmedi ya da yetişemedi. Sonuç ise, videoların yayından kaldırılması oldu. Olayda geçen kanalların bu tarihten sonra aynı videoları reklamsız da olsa tekrar yüklemeleri mümkün olacak mı bilinmiyor. Harici bir şirketten promosyon almak yasa dışı olmasa da, YouTube'un reklam poliçelerini ihlal ediyor. Ayrıca "hile" olarak kabul edilen bir hizmetin işin içinde olması, durumu daha da kötüleştiriyor.
Bu durumdan etkilenen kanalların sahipleri doğal olarak hiç de mutlu değiller. Bir çok kanal aylara bedel videolarını bir anda kaybetti. Reklamı yayınlayan kullanıcılar, YouTube'un reklam sözleşmelerinin yeterince açık olmadığından şikayet ederken, bir süre izin verilmişken neden şimdi videoların kaldırıldığını sorguluyor.
YouTube daha önce kullanıcılar ile birlikte değişiklikler yapacağına söz vermişti. Ancak video içine yerleştirilmiş promosyonların fark edilmesi platform için gerçekten çok zor. Çalıntı bir müzik veya bir görüntüden farklı olarak, promosyonlu videolar kanalın kendi anlatım şekliyle reklam yapmasına dayandığı için yapay zeka tarafından benzerlikler üzerine arama/bulma yapılabilmesi imkansız.
YouTube reklam sisteminin mükemmelden çok uzak olması da sponsorlu videoların artışta olmasına sebep oluyor. Eğer sponsorlu bir videonun yasa dışı bir ürün veya hizmetin reklamını yaptığını fark ederseniz, bunu YouTube'a şikayet edebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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