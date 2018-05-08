29 gün kaldı

YouTube 1.4000 Videoyu Sildi; Ortalık Karıştı!

YouTube, 1.4000 adet videoyu apar topar yayından kaldırdı; ortalık bir anda karıştı.

YouTube Bu Sefer Reklam Kaldırdı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Desktop satın alırken nelere dikkat etmeli?

29 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Google I/O 2018'den Beklenenler!
İndirin: Seçmen Sorgulama Uygulaması
Android'de Yeni Kabus: İşte ZooPark!
Anakartın Üzerinde Neden Pil Var?
PowerRay Sualtı Robotu artık Türkiye'de!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir