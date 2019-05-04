YouTube, 1 Milyon Videoyu Bizzat İncelemiş
YouTube'un şüpheli olabilecek bir milyon videoyu, tamamen insan gücüyle izlediği ortaya çıktı!
Yeni bir rapor, YouTube'un bir milyondan fazla şüpheli "terörist videosunu" insan gücüyle incelediğini ortaya çıkardı. Firma, bu videoların 90.000'ini, yani yaklaşık yüzde 9'unu yayından kaldırdı.
Bu verileri US House panelinde paylaşan Google ise içerik inceleme için 10.000'den fazla kişinin çalıştığını, her yıl bu çalışmalar için yüzlerce milyon dolar harcadığını söyledi. Bu verilerin Google, Facebook, Twitter ve Microsoft tarafından paylaşılması ABD yönetimi tarafından talep edilmişti. Böylece Google, ilk kez video inceleme işleri için "yüz milyonlarca dolar" harcadığını dile getirmiş oldu.
Yeni Zelanda'daki Christchurch cami saldırıları, sosyal platformların üzerinde yayınlanan içerikleri yakından incelemeleri üzerinde yeni bir baskı oluşturmuştu. Saldırının ardından saldırı videosunun YouTube'a her saniyede bir eklendiği ortaya çıkmıştı. Bunun ardından Avustralya, şiddet içeriğini kaldırmakta sosyal medya firmalarını sorumlu tutan bir yasa oluşturmuştu. Avrupa Birliği ise terör içeriğinin farkedildikten sonra bir saat içinde kaldırılmasını gerektiren yasalar oluşturmayı düşünüyor.
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