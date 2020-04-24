YouTube 15 Yaşında: İşte YouTube'un İlk Videosu

Video platformu YouTube, 15 yaşında. Peki YouTube, hayatına hangi video ile başladı? YouTube tarihi boyunca neler yaşandı? Gelin hatırlayalım.

YouTube 15 Yaşında; İşte Yüklenen İlk Video

18 saniyelik bu video, 15 sene önce internetin video devrimini başlattı. YouTube'un kurucularından Jawed Karim'in bir fil kafesinin önünde durduğu video, San Diego hayvanat bahçesinde çekilmişti.

Me at the zooMe at the zoo
The first video on YouTube. Maybe it's time to go back to the zoo? == Update video as soon as 10M subscriberz! ==

Karim'in fillerden bahsettiği, pek de ilginç olmayan video, 90 milyon defa seyredildi. Elbette bu sayı, YouTube üzerinde en çok izlenen videolara kıyasla hiçbir şey değil. 2017'de yayınlanan müzik klibi Despacito, 6,7 milyardan fazla kez izlendi.

Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy YankeeLuis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
“Despacito” disponible ya en todas las plataformas digitales: “Imposible” disponible ya en todas las plataformas digitales: “Calypso” disponible ya en todas las plataformas digitales: Echame La Culpa disponible ya en todas las plataformas digitales: Best of Luis Fonsi / Lo mejor Luis Fonsi: Subscribe here: Sigue a Luis Fonsi: Official Site: Facebook: Twitter: Instagram: #LuisFonsi #Despacito #Imposible #Calypso #EchamelaCulpa #NadaEsImposible #NothingisImpossible #LF Music video by Luis Fonsi performing Despacito. (C) 2017 Universal Music Latino

Karim, YouTube'u eski PayPal çalışanları Steven Chen ve Chad Hurley ile birlikte kurmuştu. Karim, Janet Jackson'un 2004 Super Bowl sırasında yaşadığı tartışmalı yayın kazasını kaçırmasının ardından YouTube'u kurma fikrinin güçlendiğini söylemişti.

Karim'in hayvanat bahçresi videosu, kendi YouTube kanalındaki yerini koruyor.

Firmanın istatistiklerine göre her ay 2 milyar oturum açan kullanıcı, YouTube'u ziyaret ediyor ve her gün 1 milyar saatten fazla video izleniyor.

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