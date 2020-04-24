YouTube 15 Yaşında: İşte YouTube'un İlk Videosu

18 saniyelik bu video, 15 sene önce internetin video devrimini başlattı. YouTube'un kurucularından Jawed Karim'in bir fil kafesinin önünde durduğu video, San Diego hayvanat bahçesinde çekilmişti.
Karim'in fillerden bahsettiği, pek de ilginç olmayan video, 90 milyon defa seyredildi. Elbette bu sayı, YouTube üzerinde en çok izlenen videolara kıyasla hiçbir şey değil. 2017'de yayınlanan müzik klibi Despacito, 6,7 milyardan fazla kez izlendi.
Karim, YouTube'u eski PayPal çalışanları Steven Chen ve Chad Hurley ile birlikte kurmuştu. Karim, Janet Jackson'un 2004 Super Bowl sırasında yaşadığı tartışmalı yayın kazasını kaçırmasının ardından YouTube'u kurma fikrinin güçlendiğini söylemişti.
Karim'in hayvanat bahçresi videosu, kendi YouTube kanalındaki yerini koruyor.
Firmanın istatistiklerine göre her ay 2 milyar oturum açan kullanıcı, YouTube'u ziyaret ediyor ve her gün 1 milyar saatten fazla video izleniyor.
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