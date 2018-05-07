YouTube "2 Milyar" Demeye Çok Yaklaştı!
YouTube, açıkladığı son rakamlar ile, "artık yavaşladı" diyenlere net bir cevap verdi!
YouTube CEO'Su Susan Wojcicki tarafından yapılan bir sürpriz açıklamada, hizmetin son ay 1.8 milyar giriş yapmış izleyiciye sahip olduğu belirtildi. Bu sayının giriş yapmayan kullanıcıları içermemesi de, YouTube izleyen kişi sayısının bundan çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Hizmet, geçtiğimiz Haziran ayında 1.5 milyar giriş yapan izleyiciye sahipti. Şu anda sadece televizyonlarda bile her gün 150 milyon saat YouTube izlemesi yapılıyor.
CEO, zararlı içerikleri takip etme konusundaki endişeler hakkında yaptığı açıklamada YouTube'un "sorumlu bir şekilde büyümesinin" hem kendisi hem de tüm çalışanlar için önemli olduğunu, "kendi ölçeklerindeki açık platformların nasıl çalıştığına dair bir kılavuz bulunmadığını" belirtti.
Wojcicki, YouTube'un geçtiğimiz yıl boyunca platformu düzgün bir şekilde yönetmek için "alt yapı ve araçlar" geliştirmekle meşgul olduklarını ve bunun yanı sıra kullanıcı sözleşmeleri ile kılavuzlarını daha sınırlayıcı yaptıklarını, daha fazla kişiyi içerik kontrolüne aktardıklarını ve "en son makine öğrenimi" teknolojilerinden destek aldıklarını söyledi. Ancak bütün bu açıklamalara rağmen, platformun daha iyi yönetilmesi adına yeni bir strateji duyurulmuş değil...
Levent Öztürk
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