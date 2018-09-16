YouTube Artık Dikey Reklam da Gösterecek
Çoğunluk, YouTube'u cepten izliyor, dikey videolar ise artışta... Bunun anlamı ise dikey reklamların geldiği!
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca YouTube, dikey videoların daha doğal görünmesini sağlamaya çalışıyordu. Mobil kullanıcılara ilk kez Temmuz 2018'de siyah çubuklar olmadan, tam boyutlu içeriği dikey izleme olanağı sağlamıştı. Artık YouTube, markalara ve şirketlere sorunsuz bir mobil reklam görüntüleme sunabileceğinden daha emin. YouTube oynatıcısı, izleyicinin videoyu mobilde dikey olarak izlediğini algılarsa reklam, ekranın boyutlarına göre genişliyor ve reklam dikey şekilde gösteriliyor.
Dikey reklamlar, mobil cihazlardaki yatay reklamlardan daha büyük görünecek ve ekranın yüzde 75'ini kaplayacak ve reklama dokununca tüm ekranı kaplayacak. Yeni format reklam verenlere, "Dikey video reklamlar, mesajınızı mobil cihazlara sunmak için büyük ve güzel bir tuval verir ve müşterilerinizle görüntüleme tercihlerine uygun bir şekilde etkileşim kurmasını sağlar." şeklinde duyuruldu.
Youtube'daki izlenme süresinin yüzde 70'i mobilde gerçekleşiyor. (Tabi bu istatistik Google'ın kendisinden geliyor.) Platformun Instagram ve Snapchat'ın yaptığı gibi reklam sunması çok mantıklı. Aslında, YouTube'un baş ürün sorumlusu Neal Mahon, reklamverenlerin uzun zamandır dikey video reklam konusunu talep ettiğini de söyledi.
Artık daha fazla kullanıcı mobil cihazlardan video izlediğinden, dikey videolar artık abes değerlendirilmiyor. Mahon, "Daha fazla video dikey olarak çekildikçe, bütün ekrandan yararlanmak istiyoruz. Sadece ekranın küçük bir kısmına, kenardaki siyah çubuklarla birlikte sıkışmak zorunda kalmıyoruz" açıklamasında bulundu. Şu anda, yalnızca belli başlı video kampanyaları bu özellikten yararlanabiliyor. Göz atmak isteyenler bazı otomotiv videolarını izlemeyi deneyebilir: Hyundai, yeni otomobilini tanıtmak için bu formatı kullanan ilk şirketlerden biri oldu.
Yavuz Alp Şimşek
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