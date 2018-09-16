YouTube Artık Dikey Reklam da Gösterecek

Çoğunluk, YouTube'u cepten izliyor, dikey videolar ise artışta... Bunun anlamı ise dikey reklamların geldiği!

Youtube Artık Dikey Reklam da Gösterecek

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