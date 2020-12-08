YouTube'dan Bedava Film Müjdesi Geldi; Ama Türkiye İçin Değil!

Eski James Bond filmleri, YouTube ve MGM arasındaki bir anlaşma ile ücretsiz olarak izlenmeleri için YouTube'a yüklendi. Ama ne yazık ki bizim için değil...

08 Aralık 2020 00:03

Levent Öztürk