YouTube, Bir İşlevini Daha Kapatıyor!
YouTube'un az kullanıldığı fark edilen bu işlevi, işte bu tarihte Google tarafından kırpılacak!
YouTube'un olumlu tepkiler aldığı söylenen, ancak nadiren kullanıldığı anlaşılan Direct Chat işlevini kaldıracağı ortaya çıktı.
Bir YouTube destek sayfasında yapılan keşif, YouTube'un sohbet işlevinin 18 Eylül'de emekliye ayrılacağını ortaya çıkardı. İşlevin neden kaldırıldığına dair bir bilgi bulunmasa da firma, sitenin yorum bölümünü geliştirmeye odaklanacağını söylüyor. Sayfada şu cümleler de yer alıyor:
"Önceliklerimizi sürekli olarak yeniden değerlendiriyoruz. Genel konuşmaları iyileştirmeye odaklanırken YouTube'un doğrudan doğrudan mesajlaşma özelliğini durdurmaya karar verdik."
YouTube, web sitesi üzerinden doğrudan video paylaşımı için "sosyal ağ simgesine" dokunabileceğinizi söylüyor. Masaüstünde ise video bağlantısını kopyalayıp, tercih ettiğiniz mesajlaşma uygulamasına yapıştırabilirsiniz.
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