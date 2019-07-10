YouTube: "Bu Kurallar Yeni Değil"
YouTube, büyük tartışmalara yol açan hack videoları kararı hakkında ilk kez konuştu!
"Etik hacker grubu" Hacker Interchange'in kurucularından Kody Kinzie, geçtiğimiz günlerde YouTube hesabının kural ihlali nedeniyle bir ihtar aldığını söyledi.
Bu kural YouTube'un "Hack'lemeyi öğretme ve olta saldırısı" başlığı altında tanımladığı bir kural idi. Bunun üzerine bazı Google çalışanları da dahil olmak üzere Null Byte kanalını ve burada yayınlanan Cyber Weapons Lab serisini desteklediler. Bunun üzerine YouTube, ihtarı geri aldı ve kaldırılan videoları tekrar yayınladı.
Firma tweet'lerinde videoların kaldırılmasının ve ihtar gönderilmesinin bir hata eseri olduğunu söylerken, "tehlikeli ve yasa dışı davranışa" teşvik eden videoları her zaman engellemeye yönelik bir duruş sergilediklerini belirtti. Bununla birlikte YouTube, "eğitim, belgesel, bilimsel veya sanatsal videoların" istisna oluşturduğunu sözlerine ekledi.
YouTube'un güncellenen ilkeleri kapsamında "öğretici bilgisayar korsanlığı ve kimlik avı videoları" paylaşılmamasını istemesi, WannaCry fidye zararlısını durdurmasıyla tanınan, ancak daha öncesinde zararlı geliştirmekten dolayı suçlu bulunan Marcus Hutchins'in de tepkisini çekti. Hutchins, çocukların bilgisayar güvenliğini nereden öğreneceğini sorgularken, bunun güvenlik uzmanlarının bulunduğu YouTube üzerinden yapılmasının uygun olacağını söyledi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın