YouTube, Çalışacak "Özel Birini" Arıyor!
Dikkatlerden kaçmayan bir iş ilanı, YouTube'un son derece önemli bir görev üstlenecek "özel birini" aradığını gösteriyor!
- Levent Öztürk
YouTube'un bir "kalbe" ihtiyacı var: Videoların planlama, kaydetme, düzenleme ve yükleme süreçlerini haftada pek çok kez tekrarlamaktan dolayı "bitik" ve "kötü" hisseden yaratıcıları ile "empati geliştirecek" birini arıyor.
LinkedIn'de görülen bir iş ilanına göre, aranan yeni YouTube ekibinin yeni üyesinin tartışmalı ve karmaşık konularda konuşma konusunda deneyimli olması ve tercihen kriz yönetimi konusunda da iyi olması gerekiyor. Bu yeni isim, görevinin parçası olarak "yaratıcılar ve YouTube arasındaki güven seviyesini geliştirecek" ve "yaratıcı başarısını ve mutluluğunu arttırmaya" yardım edecek.
Yaratıcıların çoğunlukla genç olan ve iş hayatı ile gündelik hayatı dengeleme konusunda pek deneyimli olmayan, YouTube'a her dakikada yüklenen 400 saatlik video içerisinde kendilerini göstermek için kendilerini zorlayan kişilerden oluştuğu düşünülürse de bunun kolay bir iş olmadığı söylenebilir.
YouTube, bu yıl yaptığı bazı değişikliklerle zaten popüler YouTuber'ların üzerindeki baskıyı bir nebze azaltmaya çalışmıştı. Yılın başlarında site, algoritmasında yaptığı değişikliklerle yaratıcıların izlenme sayılarının, üye sayılarının ve izlenme sürelerinin en üst arama sonuçlarında gözükmek için sahip oldukları önemi azaltmıştı.
Bunun yerine önerilen videolar ve arama sonuçları daha çok videoların doğru etiketlenmeleri ve izleyicinin daha önce neler izleyerek beğendiğine bağlı olarak seçiliyor.
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