YouTube, Çığ Gibi Büyümeye Devam Ediyor
YouTube'un açıkladığı rakamlar, popüler platformun sahip olduğu inanılmaz kullanıcı kitlesini gözler önüne serdi!
YouTube'un başındaki Susan Wojcicki, dev video platformunun aylık 2 milyar oturum açmış kullanıcıya ulaştığını söyledi.
Şubat'ta Google'ın CEO'su Sundar Pichai, YouTube'un aylık 2 milyar oturum açan kullanıcıya yaklaştığını söylemişti. 2018'de ise bu sayının 1,8 milyara ulaştığı belirtilmişti. Wojcicki, izleyicilerin TV ekranlarında 250 milyon saat YouTube izlediğini de belirtti. Bu sayı geçen senenin ortasında 180 milyon saat idi.
YouTube'un bu duyuruları, Perşembe günü New York'ta reklamcılara yapılan bir sunumda ortaya çıktı. Dijital medya firmaları, Newfront adıyla anılan bu etkinliklerde reklamcıların ilgisini çekmeye yönelik sunumlar gerçekleştiriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın