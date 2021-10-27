YouTube, Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Yaptıklarını Senatoya Sundu!

ABD Kongresi ile yapılan görüşmede YouTube, bu yılın ilk yarısında çocukları cinsel olarak istismar eden veya reşit olmayanları içeren cinsel içerikli 120.000'den fazla videoyu kaldırdığını söyledi. Karşılaştırma için belirtmek gerekirse, YouTube, topluluk yönergelerinden herhangi birini ihlal ettiği için bu süre zarfında toplam 15,9 milyon videoyu hizmetten kaldırdı. Ayrıca YouTube bunları Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne bildirdi.
İstatistik, YouTube'un devlet işleri ve kamu politikasından sorumlu başkan yardımcısı Leslie Miller tarafından Salı sabahı çevrimiçi çocuk koruma konulu bir Senato sorgusu için verilen YouTube'un yazılı ifadesinin bir parçasıydı. Milletvekillerinin tüketicinin korunması, ürün güvenliği ve veri güvenliği konulu Senato alt komitesinde YouTube, Snapchat ve TikTok temsilcileri ile görüştüğü sorgu, Facebook muhbiri Frances Haugen'in Facebook'un "çocuklara zarar veren, bölünmeyi körükleyen ve demokrasimizi zayıflatan" ürünleri nedeniyle "ahlaki iflası" hakkında bu ayın başlarında yaptığı çağrıya benziyor.
En son görüşme, Google'ın sahip olduğu platform ve diğer büyük teknoloji şirketleri, ürünlerinin ve politikalarının gerçek dünyadaki etkileri hakkında yasa koyucular ve düzenleyicilerden benzeri görülmemiş bir tepkiyle karşılaşınca düzenlendi. En yoğun incelemelerden bazıları, teknolojinin çocukları nasıl incittiğine veya tehlikeye attığına odaklanmaktaydı. Kısa bir süre önce YouTube, yasa koyucuların sosyal platformların çocuklara nasıl zarar verebileceği konusundaki en şiddetli eleştirilerini büyük ölçüde geride bıraktı. Ancak YouTube, gençler arasında çok popüler bir platform. Bir araştırma, çocuklara yönelik içeriklerin genel olarak YouTube'da en çok izlenen video kategorisi olabileceğini öne sürüyor.
Ayrıca sorgu sırasında YouTube, bu yılın ilk dokuz ayında küçük çocuklara ve ergenlere ait olduğuna inanılan 7 milyon hesabı kaldırdığını ve bu kaldırmaların 3 milyonunun üçüncü çeyrekte şirketin "otomatik kaldırma işlemimizi hızlandırması" çabaları sayesinde gerçekleştirdiğini belirtti.
YouTube'un hizmet şartları, hesapların 13 yaş ve üzeri kişilere ait olmasını gerektiriyor. 13 yaşından küçük çocukların YouTube hesaplarına sahip olmalarına teknik olarak izin verilmiyor. Platformun genç izleyiciler için riskli olabilecek bazı içerik ve yönlerini sınırlayan Denetimli Deneyimler veya küçük çocuklar için özel bir uygulama olan YouTube Kids aracılığıyla kurallar dahilinde YouTube'a erişebiliyor.
Ancak çok uzun bir süredir YouTube da dahil olmak üzere yaş sınırlaması olan birçok çevrimiçi platform, yaş kısıtlamalarının gevşek bir şekilde uygulanması nedeniyle eleştiriliyor.
Salı günü yaptığı ilk açıklamada YouTube, ikinci çeyrekte çocuk güvenliği kurallarını ihlal ettiği için kaldırdığı videoların %85'inin 10 izlenmeye ulaşmadan hızla yayından kaldırıldığını da belirtti...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın