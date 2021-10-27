YouTube, Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Yaptıklarını Senatoya Sundu!

YouTube, ABD senatosuna verdiği raporda, reşit olmayanları içeren cinsel içerikli 120.000'den fazla videoyu kaldırdığını, 7 milyon çocuk hesabını da kapattığını açıkladı!

  • Levent Öztürk
YouTube, 7 milyon hesabı kapattı!

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