YouTube Daha Fazla Kontrol Sunacak

YouTube, kullanıcılara daha fazla kontrol sunmak amacıyla bazı önemli değişiklikler yapıyor!

  • Ercan Uğurlu
YouTube Daha Fazla Kontrol Sunacak

Google, yaptığı yeni açıklamayla beraber YouTube'da video önerileri sunma yönetiminde yeni birtakım iyileştirmeler duyurdu. YouTube, böylece ana sayfada ve sonraki sayfalarda hangi videoların önerileceği konusunda daha fazla kontrol sağlayan bir dizi değişiklik uygulayacak.

Yapılan bu geliştirmelerden en ilginç olanı, belirli kanalların önerilerden tamamen çıkartılması. Bu şekilde, belirli bir konuyla ilgileniyorsanız ancak o konuyla ilgili videosu olan bir kanalı önemsemiyorsanız, artık bu kanalı sayfanızda görmek zorunda kalmayacaksınız. Böylece bu tür ana akımı bir şekilde ucundan yakalamış, fakat genel hatları itibariyle takip ettiğiniz konuyla ilgisiz videolar çeken kanallar, sayfanızda boşa yer tutmayacak.

Gelen yeniliklerden bir diğeri ise, yeni bir kanaldan video önerileri almaya başladığınızda, YouTube, artık o videonun size neden önerildiğini de söyleyecek. Elbette YouTube'un yeni ayarlarını dilediğiniz gibi ayarlamanız da mümkün. YouTube üzerinden içeriklerle ilgili ayarlamaları da yapabileceksiniz.

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