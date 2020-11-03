YouTube'un En Çok İzlenen Videosu Yine Değişti. Baby Shark Artık 1 Numara!

Neredeyse bağımlılık yapan çocuk şarkısı Baby Shark (Bebek Köpekbalığı) bir önceki rekor sahibi, Luis Fonsi tarafından söylenen Latin şarkısı Despacito'yu geçerek YouTube üzerinde en çok izlenen video oldu. Ağza takılan tekrar kısmı ("du du du du du du") ve balık benzeri dans hareketleri ile bu şarkı, özellikle ufak çocukların olduğu evlerde bir süredir en çok dinlenen şarkılardan biri olmuştu.
Güney Koreli eğitimsel eğlence firması Pinkfong tarafından kaydedilen şarkı, haber yayına hazırlanırken 7,04 milyardan daha fazla kez dinlenmişti. 1970'lerden beri ABD'de söylenen şarkı, Pinkfong'un yorumu ile tam anlamıyla bir hit oldu.
Şarkı 10 yaşındaki Koreli-Amerikalı şarkıcı Hope Segoine tarafından söylenmişti ve "Baby Shark"ın orijinal videosu 26 Kasım 2015 tarihinde platforma yüklenmişti. Rekor kıran video ise 18 Haziran 2016 yılında "Baby Shark Dance" (Bebek Köpekbalığı Dansı) adıyla Pinkfong'un yüklediği, iki çocuğun şu anda popüler olan dans rutinini oynadıkları video oldu.
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It’s time to dance to Baby Shark!
Let’s try making sharks using hands and arms!
Use your fingers to make little Baby Shark!
Open your hands to make Mommy Shark!
Spread your arms wide to make Daddy Shark!
Let’s not forget Grandma and Grandpa Shark!
Doo doo doo doo doo doo!
The dance will help children develop fine motor skills as they have fun!
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? Lyrics
Baby Shark
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark!
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark!
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark!
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark!
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark!
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let’s go hunt!
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away!
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last!
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end, doo doo doo doo doo doo.
It’s the end!
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Song origin: Traditional Nursery Rhyme
Musical arrangement by Pinkfong (Smart Study Co., Ltd.), KizCastle
Singer: Bommie Catherine Han, Hope Marie Segoine, Anipen Matthew Digiacomo, Robert William Gardiner
Copyright © 2016 Smart Study Co., Ltd. All Rights Reserved.
Baby Shark'ın ve Baby Shark Dance'in Hikayesi
Şu anda YouTube üzerinde şarkının temelini kullanan pek çok sürümü ve neredeyse sayılamayacak kadar fazla cover'ı bulunuyor. Yavaş olan çocukların uyumasına yardımcı olmayı amaçlayan pek çok çocuk şarkısının aksine Pinkfong'un Baby Shark'ı çocukların döngüde izlemeyi sevdikleri bir dans şarkısı olarak görülebilir ve bu döngüler de videonun bu kadar fazla izlenmesine yardımcı oldu.
Şarkıda bir balık grubunu avlamaya çıkan bir köpekbalığı ailesinden bahsediyor. Her ne kadar şarkının İngilizce sürümünde sadece köpekbalığı ailesinin üyeleri sayılırken, Korece sürümünde Anne Köpekbalığı'nın "güzel", Baba Köpekbalığı'nın "güçlü", Büyükanne Köpekbalığı'nın "iyi kalpli" ve Büyükbaba Köpekbalığı'nın "havalı" olduğu söyleniyor ve bu sebepten dolayı da şarkı cinsiyetçi sözlere sahip olmakla eleştirilmişti.
Pinkfong'un ana firması SmartStudy'ye karşı geçtiğimiz yıl şarkı sözü yazarı Jonathan Wright tarafından açılan bir davada, Baby Shark"ın kökleri kamuya ait olsa da belirli bir sürümünün telifinin Wright'ta olduğu ve Pinkfong'un şarkısının da bu telif hakkını ihlal ettiği belirtilmekteydi. Dava, halen Kore Telif Hakkı Komisyonu tarafından incelenmekte.
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