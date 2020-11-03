YouTube'un En Çok İzlenen Videosu Yine Değişti. Baby Shark Artık 1 Numara!

YouTube'un en çok izlenen videosu yine değişti. İşte YouTube'un en çok izlenen videosu olma unvanını ele geçiren yeni video.

03 Kasım 2020 17:00

Levent Öztürk