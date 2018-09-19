YouTube Gaming Ana YouTube'a Yerleşti
YouTube'un oyunculara özel olarak hazırladığı YouTube Gaming, artık YouTube'un bir parçası.
2015 yılında Google, Twitch'e rakip olarak YouTube Gaming adında bir servise imza atmış ve burada oyuncular ait yayınlar paylaşılmaya başlanılmıştı. O günden bu yana milyonlarca yayının yapıldığı platform, artık kendine ana YouTube üzerinde yer buluyor.
Daha önceleri YouTube Gaming abonelikleri ile YouTube aboneliklerinin iki platform arasında paylaşılacağını açıklayan Google, artık iki platformu tamamen birleştirerek tek bir çatı altında toplamaya karar vermiş. YouTube sayfasında sol taraftaki menüde "Oyun" sekmesinden direkt olarak oyun içeriklerine ulaşılabiliyor.
Elbette şimdilik halen YouTube Gaming alanına erişilebiliyor. Ancak bu alan önümüzdeki yıl mart ayında tamamen kapatılacak. Bundan sonra ise, oyun içerikleri yalnızca YouTube tarafından sunulacak.
Ercan Uğurlu
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