YouTube'un İlk Etkileşimli Filminin Fragmanı Yayınladı!
YouTube ilk etkileşimli filmi A Heist with Markiplier için tanıtım videosunu yayınladı. İçeride!
- Levent Öztürk
YouTube yakın zamanda sunmaya hazırlandığı özel yapımı A Heist with Markiplier için ilk tanıtım videosunu yayınladı. Netflix'in Black Mirror: Bandersnatch'inde olduğu gibi verdiğiniz kararlar ile filmin nasıl biteceğine yön vereceksiniz. Klasik full-motion video (FMV) oyunlarını hatırlatan bir şekilde sahnelerin büyük bir kısmı birinci kişi gözünden çekilmiş durumda.
YouTube'un söylediğine göre bu özel yapım 31 farklı sona ve 61 videoya sahip; izlerken pek çok "ölüm-kalım" kararı vermeniz gerekiyor. Her ne kadar A Heist with Markiplier firmanın ilk "kendi maceranızı seçin" yapımı olsa da, Markiplier için bu bir ilk değil. İçerik yaratıcısı 2017 yılında 10 farklı son içeren A Date with Markiplier'ı yayımlamıştı.
Heist ile YouTube'un en azından Bandersnatch kadar büyük bir başarı elde etmeyi ümit ettiği söylenebilir. Özel yapımın başarısının ardından Netflix bu yılın erken dönemlerinde yaptığı açıklama ile beraber etkileşimli hikaye anlatımına daha yoğun bir şekilde odaklanacağını söylemişti.
Markiplier'ın 24 milyonun üzerinde üyesi olsa da, A Heist with Markiplier'ın insanları Bandersnatch kadar kendine çekip çekemeyeceği belli değil. Yine de YouTube Orijinal yapımlarını ücretli üyelik olmadan izleyebiliyor olmanız muhtemelen filmin başarısını iyi yönde etkileyecektir.
A Heist with Markiplier 30 Ekim tarihinde yayınlanacak.
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