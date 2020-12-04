YouTube, Instagram Hesabında İlk Defa Bir Türkü Paylaştı

...Ve Bilal Göregen, YouTube'un resmi Instagram hesabında ilk kez paylaştığı Türk olarak tarihe geçti!

  • Ercan Uğurlu
YouTube'un Instagram Hesabında İlk Defa Bir Türk!

YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da ve hatta Twitter'da, yani kısacası tüm popüler sosyal medya kanallarında bir süredir tek bir video paylaşılıyor. Buda Bilal Göregen'in darbuka çaldığı video. "E nesi var ki bunun yahu" diyorsanız, o halde hala bu fenomen videoyu izlememişsiniz demektir.

Gerçi videonun tarihi biraz eski. Aralık 2018 yılında Bilal Göregen isimli bir müzisyen YouTube'a bir video yükledi. Bilal Göregen, videoda Otomania'nın levan Polkka şarkısını darbuka ile çalıp söylüyordu. Buraya kadar ilginç bir şey yok. Ancak sonrasında bu videoya bir edit geldi ve dünya çapında yeni bir akım doğdu: Adı ise Cat Vibing. Göregen de bunun üzerine bu videoyu kendi kanalından paylaştı ve video 1 ay içinde 17 milyon gösterime ulaştı.

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YouTube (@youtube)'in paylaştığı bir gönderi

YouTube da bu başarıya kayıtsız kalamamış gibi görünüyor. YouTube resmi Instagram hesabında kedi monteli bu videoyu paylaştı ve böylece Bilal Göregen, YouTube'un Instagram hesabında paylaşılan ilk Türk olarak aynı zamanda tarihe de geçti.

YouTube, bununla da kalmadı ve aynı videoyu Twitter hesabından da paylaştı.

Cat Vibing To Ievan Polkka (Official Video HD) Cat Vibing To Music | Cat Vibing MemeCat Vibing To Ievan Polkka (Official Video HD) Cat Vibing To Music | Cat Vibing Meme
Cat Vibing To Ievan Polkka - Street Drummer With Vibing Cat Meme (full video) New Cat Meme Cat Vibing To Ievan Polkka (Official Video HD) Cat Vibing To Music | Cat Vibing Meme Street Drummer Bilal Goregen playing Ievan Polkka. Original Artist Channel Ievan Polkka-Street Drummer Cover Keywords | street drummer, darabouka, ievan polkka, street drumming, percussion, percussion drum, percussion drumming, street percussion, Turkish drummer, ievan polkka cover, ievan polkka percussion cover, funny video, funny, Ievan Polkka Street Drummer, Ievan Polkka Street Drummer Meme Template, Cat Vibbing To Music, Cat Vibbing To Music Meme Template, Ievan Polkka Memes cat vibing to ievan polkka, turkish man singing ievan polkka, ievan polkka meme, cat listening to ievan polkka, Turkish man and cat singing ievan polkka, ievan polkka cat version, ievan polkka turkish version #CatVibingMeme #LevanPolkka #Music

Eğer Bilal Göregen'in fenomen olmuş bu videosunu henüz izlemediyseniz, hemen yukarıda izleyebilirsiniz.

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