YouTube, Instagram Hesabında İlk Defa Bir Türkü Paylaştı

YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da ve hatta Twitter'da, yani kısacası tüm popüler sosyal medya kanallarında bir süredir tek bir video paylaşılıyor. Buda Bilal Göregen'in darbuka çaldığı video. "E nesi var ki bunun yahu" diyorsanız, o halde hala bu fenomen videoyu izlememişsiniz demektir.
Gerçi videonun tarihi biraz eski. Aralık 2018 yılında Bilal Göregen isimli bir müzisyen YouTube'a bir video yükledi. Bilal Göregen, videoda Otomania'nın levan Polkka şarkısını darbuka ile çalıp söylüyordu. Buraya kadar ilginç bir şey yok. Ancak sonrasında bu videoya bir edit geldi ve dünya çapında yeni bir akım doğdu: Adı ise Cat Vibing. Göregen de bunun üzerine bu videoyu kendi kanalından paylaştı ve video 1 ay içinde 17 milyon gösterime ulaştı.
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YouTube da bu başarıya kayıtsız kalamamış gibi görünüyor. YouTube resmi Instagram hesabında kedi monteli bu videoyu paylaştı ve böylece Bilal Göregen, YouTube'un Instagram hesabında paylaşılan ilk Türk olarak aynı zamanda tarihe de geçti.
When the beat drops... so do we ??— YouTube (@YouTube) December 3, 2020
Here's why cats (and everyone else) are vibing to Bilal Göregen. Checkout his channel › https://t.co/fS4nviOAqP pic.twitter.com/I8xfZlJeUu
YouTube, bununla da kalmadı ve aynı videoyu Twitter hesabından da paylaştı.
Eğer Bilal Göregen'in fenomen olmuş bu videosunu henüz izlemediyseniz, hemen yukarıda izleyebilirsiniz.
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